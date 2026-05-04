Aldama gana, Ábalos y Koldo pierden y el PSOE es un manojo de nervios

La impresión que queda cuando el juicio del caso mascarillas está a punto de quedar visto para sentencia es que el empresario Víctor de Aldama, con su estrategia de no callarse nada y tirar de la manta –aunque sus gravísimas acusaciones contra Pedro Sánchez y el PSOE tengan, obviamente, que probarse–, ha salido airoso de la vista que se celebra en el Tribunal Supremo y ha sabido aprovechar sus bazas de mucho mejor manera que José Luis Ábalos y Koldo García, que han decidido utilizar una táctica de defensa basada en la negación de los hechos y en la victimización absoluta. A tenor de lo visto, no parece que haya sido penalmente rentable para sus intereses.

Es posible que el empresario no vea rebajada su pena tras su declaración en el Supremo, pero lo cierto es que su colaboración con la justicia le permite afrontar su horizonte penal en condiciones infinitamente más ventajosas que las del ex ministro y su asesor. Y eso, ya es mucho.

Entre otras cosas, porque frente a quienes dudan de la palabra de Aldama la reflexión que cabe hacerse es la siguiente: ¿Se va a arriesgar a mentir en su declaración sabiendo que un testimonio falso jugaría ahora en contra de sus intereses y podría complicarle sobremanera la rebaja de pena derivada de su colaboración con la Fiscalía? No parece. En todo caso, los datos aportados por el empresario durante la instrucción parece que han sido valorados positivamente por el Ministerio Público.

Por eso, ¿qué sentido tendría ahora que Aldama, que se ha inculpado, mintiera en sus declaraciones ante el tribunal en las que aseguró que Pedro Sánchez era el número uno de la trama y que el PSOE se financió ilegalmente? Procesalmente, ninguno. Aunque en su condición de imputado podría mentir, cualquier mentira, en caso de confirmarse, podría ser utilizada en su contra y arruinar su privilegiada situación respecto a Ábalos y Koldo, más aún cuando todavía tiene que enfrentarse a otros procesos judiciales.

En definitiva, cuando el juicio está a punto de quedar visto para sentencia, la impresión es que Aldama, inculpándose pero tirando de la manta, ha ganado por goleada ante la estrategia victimista y exculpatoria, pese al alud de indicios delictivos en su contra, de Ábalos y Koldo García. ¿Y en el PSOE qué? El PSOE es un manojo de nervios.