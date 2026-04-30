Las instrucciones del PSOE a sus militantes para que se impliquen al máximo en defender la polémica regularización de ilegales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez están siendo de tintes violentos. OKDIARIO ha tenido acceso a una charla de dirigentes socialistas con afiliados, simpatizantes e inmigrantes irregulares en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, donde el diputado Juan José Marcano Dasilva llega a incitar a los presentes a «pegar» a los «fachas» que califiquen de «masiva» esta regularización.

Esta sesión informativa sobre el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, se celebró el pasado martes en la Casa de las Asociaciones de Rivas-Vaciamadrid. Organizada por el PSOE, esta charla tuvo como ponentes al citado Marcano, a la secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados de la Ejecutiva de Óscar López, Rosario Aguilar Gamarra, y al secretario general del partido en este municipio, Alberto Cabeza. También estaba prevista la intervención del diputado nacional Luc André Diouf Dioh, pero finalmente no asistió por solaparse el acto con una votación en el Congreso.

En su turno de palabra, Marcano animó en varias ocasiones a los militantes del PSOE a «pegar» a los «fachas» que denuncien esta regularización de ilegales como «masiva», que vinculen este proceso a una rápida adquisición de la nacionalidad, o que llamen «delincuentes» a estos inmigrantes sin papeles.

«Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo. Pegarles, por favor. Porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe», afirmó el diputado del PSOE de Madrid. «Entonces, cuando venga un facha a decirles: ‘Es que esto es masivo’, coged una cosa gorda y le dan así en la jeta porque precisamente se llama extraordinario, porque es una vía que no conduce a las vías ordinarias de residencia», insistió Marcano.

En otro momento de la charla, que se prolongó durante cerca de dos horas, el diputado socialista también emplazó a los simpatizantes socialistas a coger «un libro más gordo» para darle «otra hostia en la jeta al facha» que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos.

De igual modo, Marcano pidió a los suyos que usen «el libro ese gordo con el que le van a dar en la jeta al facha» para ponerlo «más gordo todavía» y emplearlo contra quienes «vengan con la tontería de que los migrantes son delincuentes».

«Policía ultra»

Por su parte, Rosario Aguilar Gamarra, secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados del PSM que dirige el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que se van a pedir los antecedentes penales a los solicitantes de esta regularización, «con lo cual, delincuentes no va a haber aquí, como se está diciendo», aseguró.

«No puedes ir señalando a las personas migrantes, diciendo que somos unos delincuentes, porque nos afecta a todos. Si te encuentras un policía ultra o alguien que se le ha ido un poco la olla, pues te ataca simplemente por tener un rostro diferente, por llamarte diferente, pues te ataca. Y este es el peligro del discurso de odio», señaló la dirigente socialista, criminalizando así a las fuerzas de seguridad.

La introducción de la charla corrió a cargo del líder del PSOE en Rivas-Vaciamadrid, Alberto Cabeza, que aprovechó también para atacar a PP y Vox. En esa línea, arremetió contra los que «intentan demonizar esta ley hablando de la prioridad nacional, o mejor, de la prioridad nazi-onal, porque negar derechos y libertades, negar justicia social y negar regularización administrativa de personas que ya están aquí colaborando, viviendo, aportando, sobre todo aportando a la sociedad, me parece una medida o una postura antidemocrática», apostilló.