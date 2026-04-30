El PSOE de Pedro Sánchez ha admitido a puerta cerrada que detrás de la regularización de al menos medio millón de inmigrantes -sin contar la reagrupación familiar- impulsada por el Gobierno socialcomunista, hay un alto componente electoralista.

En una charla informativa organizada en Rivas-Vaciamadrid, sin presencia de medios de comunicación, pero a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el diputado socialista Juan José Marcano Dasilva lo verbalizó de manera reveladora el pasado martes entre los suyos: «Me encantaría que todos votaran ahora, sí, solamente por joder a los otros», esto es, a quienes se oponen a esta regularización masiva, manifestó.

Acto seguido, Marcano tuvo que reconocer que esto es «imposible» ahora mismo, por una cuestión legal de plazos. Pero dejó claro, no obstante, con dicha confesión, que el PSOE busca así ganar los votos que ha ido perdiendo en España. En esta estrategia también se enmarca la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles a través de la Ley de Memoria Democrática, con alrededor de 2,5 millones de solicitudes registradas y medio millón de peticiones ya autorizadas.

Ante ello, el PP viene denunciando que la regularización masiva de inmigrantes impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez junto a las nacionalizaciones por la autodenominada Ley de Memoria Democrática pueden alterar el reparto de escaños. En una entrevista con OKDIARIO el pasado marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incidió en que las nacionalizaciones y la regularización son el nuevo «pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder».

Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, afirmó el pasado lunes que esta regularización «es una burla a los españoles que cumplen la ley (…) y también para el inmigrante que vino legalmente y esperó su turno». En este sentido, Fúster advirtió de que todo este proceso es un «pucherazo», igual que el que intentó Sánchez en el Congreso Federal del PSOE en 2016, remachó.

Esta sesión informativa a puerta cerrada sobre el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, se celebró el pasado martes en la Casa de las Asociaciones de Rivas-Vaciamadrid. Organizada por el PSOE, esta charla tuvo como ponentes al citado Marcano, a la secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados de la Ejecutiva de Óscar López, Rosario Aguilar Gamarra, y al secretario general del partido en este municipio, Alberto Cabeza. También estaba prevista la intervención del diputado nacional Luc André Diouf Dioh, pero finalmente no asistió por solaparse el acto con una votación en el Congreso.

«Pegarles, por favor»

En su turno de palabra, tal y como revela OKDIARIO este jueves en exclusiva, Marcano animó en varias ocasiones a los militantes del PSOE a «pegar» a los «fachas» que denuncien esta regularización de ilegales como «masiva», que vinculen este proceso a una rápida adquisición de la nacionalidad, o que llamen «delincuentes» a estos inmigrantes sin papeles.

«Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo. Pegarles, por favor. Porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe», señaló el diputado del PSOE de Madrid que dirige el ministro Óscar López. «Entonces, cuando venga un facha a decirles: ‘Es que esto es masivo’, coged una cosa gorda y le dan así en la jeta porque precisamente se llama extraordinario, porque es una vía que no conduce a las vías ordinarias de residencia», recalcó Marcano.

En otro pasaje de la charla, que se prolongó durante cerca de dos horas, el diputado socialista también emplazó a los simpatizantes socialistas a coger «un libro más gordo» para darle «otra hostia en la jeta al facha» que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos.

De igual modo, Marcano pidió a los suyos que usen «el libro ese gordo con el que le van a dar en la jeta al facha» para ponerlo «más gordo todavía» y emplearlo contra quienes «vengan con la tontería de que los migrantes son delincuentes».