El PSOE de Pedro Sánchez quiere aumentar la contratación de temporeras inmigrantes para «empoderarlas» recogiendo fresas a cambio del salario mínimo. La principal formación del Ejecutivo de coalición pretende «ampliar programas como el Wafira», un proyecto de la conocida como migración circular. Hasta ahora, el Gobierno viene fomentando anualmente la contratación en origen, es decir, antes de llegar a España, de 250 mujeres marroquíes.

El PSOE ha presentado una proposición no de ley para la «puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español». Esta medida persigue «seguir desarrollando y ampliando programas como el Wafira, para mujeres temporeras que cada año vienen a España a la recogida de frutos rojos».

Se trata de un plan de migración circular entre España y Marruecos para traer a 250 mujeres marroquíes a recoger la fresa a Huelva a cambio del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está fijado en los 1.134 euros o 53,71 euros por jornada.

El salario para esos trabajos, según recoge el convenio colectivo del campo para la provincia de Huelva en 2024 es, para un recolector de la fresa, 47,08 euros, pero reciben un suplemento para llegar al SMI de 10,87 euros al día. En total, percibirán 57,95 euros al día, prácticamente el salario mínimo. Paradójicamente, la palabra wafira, nombre del proyecto, significa «abundancia» en árabe.

A pesar de los escasos ingresos que recibirían las temporeras marroquíes, se defiende que entre los objetivos de este plan de migración circular esté «empoderar a las temporeras». Además, tiene como meta impulsar la «migración legal, ordenada y segura» y «generar emprendimiento en zonas rurales de Marruecos». Hacerlas «generadoras de ingresos»

Además, el partido socialista se muestra convencido de las bondades de ampliar este programa para que vengan más temporeras marroquíes: «Promueve la capacitación y formación de las mujeres para que a su regreso puedan emprender y poner en marcha actividades generadoras de ingresos».

El proyecto cuenta con el apoyo de varias organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo, el Reino de Marruecos, la Agencia Marroquí de la Promoción del Empleo y de las Competencias o las cooperativas agroalimentarias de Andalucía.

La llegada de estos inmigrantes responde a la necesidad que existe, según el Gobierno, de 200.000 a 250.000 trabajadores de fuera de España al año hasta 2050. Una cantidad que es indispensable, a ojos del Ejecutivo, para «sostener el Estado del bienestar». Todo ello mientras el paro en nuestro país afecta a 2,4 millones de personas, según los datos oficiales, casi tres millones si se tienen en cuenta los parados que no cuenta el Ministerio de Trabajo.

La propuesta del PSOE subraya que «las mujeres rurales participan activamente en la producción agraria y pesca, en la transformación y comercialización de productos, en la diversificación de actividades económicas y en la implantación de prácticas sostenibles».

Concretamente, destacan la «contribución de las trabajadoras migrantes». «Desempeñan un papel esencial en campañas agrícolas y en tareas de recolección, aportando su experiencia y esfuerzo en condiciones que, en muchos casos, exigen una notable capacidad de adaptación y resistencia», argumentan desde la formación de Pedro Sánchez.

Y es que aseguran que su presencia no sólo «sostiene la competitividad del sector agroalimentario» sino que también, según el PSOE, «enriquece la diversidad cultural» de las «comunidades rurales».

Factor de sostenibilidad económica

Asimismo, aluden a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para asegurar que las «mujeres migrantes en el medio rural español es un factor determinante para la sostenibilidad demográfica y económica de estos territorios».

Como ejemplo, señala a las mencionadas temporeras extranjeras de los frutos rojos en Huelva. Hay un total de «14.000 mujeres migrantes que participan cada año en la campaña», a las que el PSOE agradece «su gran labor» que permite que Huelva «concentre más del 80% de la producción nacional de fresas».

Por todo ello, consideran «una obligación moral y política» el refuerzo de este tipo de programas que permiten la contratación de más temporeras inmigrantes para «empoderarlas» recogiendo fresas a cambio del salario mínimo.