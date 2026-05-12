Horario y dónde ver la corrida de toros de Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo en Las Ventas por la Feria taurina de San Isidro de Madrid 2026

La Feria de San Isidro sigue adelante en Madrid (recordemos que no sólo se celebra ahora en mayo, sino que dura hasta junio) y suma mañana una nueva cita marcada en rojo para los aficionados más clásicos y exigentes. Después del parón de este pasado lunes, Las Ventas vuelve a abrir hoy martes con una novillada, pero mañana miércoles 13 de mayo veremos una nueva corrida con toros de Partido de Resina, una de las ganaderías históricas. El cartel, además, reúne a tres nombres muy distintos entre sí, pero con capacidad para encender la tarde en Madrid como son Antonio Ferrera, El Calita y Jesús Enrique Colombo de modo que si no deseas perderte nada, te explicamos ahora el horario de esta corrida de toros y cómo ver.

La expectación para la corrida de toros entre Antonio Ferrera, El Calita y Jesús Enrique Colombo es alta entre quienes siguen de cerca San Isidro 2026 porque este tipo de eventos suelen ofrecer emoción y momentos imprevisibles. Partido de Resina, conocida durante décadas como Pablo Romero, mantiene ese aura legendaria que siempre despierta interés entre los aficionados veteranos de Las Ventas. Sus toros son reconocibles por su bravura, seriedad y ese característico pelaje amoratado que muchos aficionados identifican rápidamente en cuanto aparecen en la plaza, pero además el festejo contará con retransmisión en abierto, algo que vuelve a convertir a esta corrida en una de las más seguidas de la semana dentro del ciclo de San Isidro, de este modo, aquellos que no puedan acudir a la plaza tendrán la oportunidad de verla desde casa tanto en Madrid como en otras zonas de España.

Horario y dónde ver la corrida de toros de Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo

La corrida de toros de Antonio Ferrera, El Calita y Jesús Enrique Colombo se celebrará este miércoles 13 de mayo en la plaza de toros de Las Ventas, dentro de la programación oficial de la Feria de San Isidro 2026. El festejo comenzará a las 19:00 horas.

Quienes no puedan asistir presencialmente a la plaza podrán seguir la corrida gratis por televisión a través de la cadena autonómica Telemadrid, que continúa ofreciendo todos los festejos de la feria. También estará disponible para espectadores de fuera de la Comunidad de Madrid mediante plataformas como Movistar Plus+, en el dial 157, y Orange TV. Y si quieres seguirla por internet puedes hacerlo, a través de la propia aplicación de Telemadrid, TLMad+

La retransmisión arrancará minutos antes del inicio del paseíllo con la previa habitual desde Las Ventas, análisis del cartel y entrevistas a protagonistas y aficionados en los alrededores del coso madrileño.

Un cartel muy esperado por los aficionados

La corrida de toros de mañana miércoles está considerada por muchos aficionados como una de las más atractivas de esta segunda semana de San Isidro por el perfil de la ganadería anunciada. La ganadería de Partido de Resina conserva una personalidad muy definida y suele poner a prueba tanto a toreros como a cuadrillas. Según los expertos en tauromaquia no son toros sencillos ni previsibles y precisamente por eso generan tanta expectación en Madrid y son muchos los aficionados que no se la querrán perder y que seguro que la ven a través de Telemadrid.

Enfrente estarán tres toreros con conceptos muy diferentes. Antonio Ferrera llega como el gran veterano del cartel y como uno de los nombres más respetados del escalafón cuando se habla de lidiar corridas exigentes. El extremeño tomó la alternativa en 1997 en Olivenza con Enrique Ponce como padrino y Pedrito de Portugal como testigo, cortando cuatro orejas en una tarde que todavía muchos aficionados recuerdan. Dos años más tarde confirmó alternativa en Las Ventas.Su capacidad lidiadora y su facilidad para improvisar en momentos complicados hacen que muchos vean esta corrida como un escenario perfecto para él. Además, tanto él como Colombo llegan en buen momento después de haber salido a hombros juntos hace apenas unos días en una corrida celebrada en Perú.

En cuanto a Ernesto Javier Tapia «El Calita», el mexicano regresará a Madrid después de dos temporadas de ausencia. Nacido en Naucalpan de Juárez en 1990, llegó muy joven a España para formarse en la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, algo que marcó buena parte de su evolución como torero. Confirmó su alternativa en Las Ventas en julio de 2023 y ahora vuelve a esta plaza.

Por último Jesús Enrique Colombo es uno de los toreros más espectaculares del escalafón actual. El venezolano tomó la alternativa en Lima en 2017 con Sebastián Castella como padrino y Ginés Marín de testigo. Menos de un año después confirmó alternativa en Las Ventas. Colombo es además un torero que suele conectar muy rápido con el público por su entrega constante, pero además uno de los aspectos que más interés genera de cara a mañana miércoles será el duelo en banderillas entre Ferrera y Colombo, dos toreros que dominan este tercio y que acostumbran a levantar al público de los asientos cuando la tarde acompaña.