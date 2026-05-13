El árbol con más aroma del mundo: así es cómo puedes cultivarlo en maceta y reinventar tu balcón

Cultivar en una maceta uno de los árboles más aromáticos es posible y puede transformar por completo cualquier balcón. No hace falta disponer de un gran jardín para incorporar una planta capaz de aportar frescura, presencia y un perfume agradable al hogar.

Un balcón cuidado puede ganar atractivo con pequeños cambios, siempre que se elijan bien los elementos. En este caso, un árbol cultivado en maceta permite crear un rincón más natural y acogedor sin necesidad de grandes obras ni de demasiado espacio.

La clave está en elegir una variedad adecuada para este tipo de cultivo y darle los cuidados necesarios para que crezca sana. Así, el balcón puede convertirse en un espacio más agradable, con un aroma capaz de extenderse por la casa y aportar una sensación distinta al día a día.

Este es el árbol con más aroma del mundo

Lo que queremos de un árbol o de cualquier flor, además de que nos deleite con su belleza, es disponer de una serie de herramientas que nos aseguren un detalle sorprendente. Podremos sumergirnos de lleno en una serie de novedades que llegan a toda velocidad y que pueden ser claves.

Es hora de saber los efectos de un árbol que tiene nombre propio y que realmente podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Un buen básico que deberemos empezar a tener en consideración en un jardín pequeño, aunque parezca imposible, se puede cultivar un árbol en un lugar diferente.

El mundo de los olores puede acabar siendo uno de los que nos descubrirá determinados elementos que pueden llegar a toda velocidad, de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Un árbol aromático es algo que necesitamos y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera diferente.

Un olivo dulce es un pequeño árbol que puede plantarse en cualquier maceta y nos asegurará un plus de buenas sensaciones en estos días en los que cada elemento cuenta de una forma diferente.

Reinventa tu balcón y cultívalo con maceta

Los expertos de Verdeesvida nos explican desde su blog: «Este arbusto o ramificado arbolito emparentado con el olivo y los jazmines (familia de las Oleáceas) no solo exhibe un brillante follaje perenne de color verde oscuro sino que emite en otoño e invierno una fragante floración. Se puede cultivar sin dificultad en España, puesto que una vez establecido soporta las heladas (-17º, zonas 7-11), el calor y cierto grado de sequía. Suele alcanzar entre dos y seis metros de altura y es de lento crecimiento».

Siguiendo con la misma explicación: «Las matas del Osmanthus fragrans son compactas, erectas y redondeadas. El tronco y las ramas están recubiertos de una lustrosa corteza gris. Las hojas son grandes, lanceoladas (de seis a 15 centímetros de largo por tres o cinco de ancho) y de consistencia coriácea; en el envés se aprecian las nervaduras, especialmente la central, muy marcada y de un color verde más claro. Entre junio y octubre, según el clima, produce cimas axilares erectas o colgantes de pequeñas flores tubulares de aspecto ceroso, con una corola de cinco milímetros abierta en cuatro lóbulos. Emanan un embriagador perfume que recuerda al melocotón o al abaricoque maduros, con notas de jazmín. Las flores suelen ser de color crema o vainilla (en la foto), aunque en algunos cultivares son blancas (‘Silver-White’ o latifolius), doradas (‘Butter Yellow’) o anaranjadas (‘Apricot Gold’ o variedad thunbergii). En algunos cultivares, como ‘Nanjing Beauty’, la floración puede durar nueve meses, y en el ‘Four Seasons’, todo el año».

Podemos plantarlo en casa y descubrir sus propiedades, con un olor y una flor de lo más característica: «El otoño es la época ideal para plantarlo. Necesita un lugar al sol o donde reciba sombra por la tarde si la zona es cálida, y a salvo de las heladas y los vientos fuertes que arrasan la floración. Prefiere un sustrato rico, fresco y bien drenado, aunque tolera los áridos, alcalinos y arcillosos. No soporta el aire salino. El riego ha de ser regular en los primeros años, pero luego se puede espaciar. Si el ambiente es seco puede atacarlo la araña roja. Para mantener el porte compacto o conservar la forma debe recortarse, ligeramente eso sí, justo después de la floración».