Tu perro no da vueltas antes de tumbarse en su cama porque esté incómodo, en realidad es un símbolo evolutivo

¿Alguna vez has observado cómo tu perro da vueltas antes de tumbarse en su cama a la hora de dormir? Éste es un comportamiento muy habitual entre nuestros compañeros de cuatro patas y, aunque desde nuestro punto de vista parece incomprensible, tiene una explicación relacionada con sus ancestros salvajes, los lobos. Según diversos estudios, los perros han heredado esta costumbre que les permite «explorar» el terreno y eliminar objetos potencialmente peligrosos para asegurarse de que el lugar donde van a descansar es seguro.

La historia de los perros domésticos comienza con el lobo gris hace aproximadamente 15.000 años. Hallazgos arqueológicos y pruebas de ADN confirman que los perros domésticos comparten un linaje común con estos lobos. Los primeros humanos y lobos formaron una alianza mutuamente beneficiosa. Los lobos se sentían atraídos por los asentamientos humanos y, a cambio, les ofrecían protección y les ayudaban en la caza. Con el paso del tiempo, esta relación se fue fortaleciendo, sentando las bases para la compañía humana-canina tan apreciada hoy en día.

Las razones por la que el perro da vueltas antes de acostarse en su cama

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Hoy en día, todas las razas de perros actuales descienden de los lobos, aunque algunas conservan una conexión genética más cercana con sus antepasados salvajes. Razas como el Pastor alemán y el Husky siberiano destacan por compartir una mayor similitud genética con los lobos en comparación con otros perros domésticos.

En este contexto, el hecho de que el perro gire en círculos antes de tumbarse en su cama «tiene un origen ancestral, heredado de los antepasados salvajes de los perros. Antes de ser domesticados, los lobos y otros cánidos silvestres dormían en espacios abiertos, como praderas o bosques», según el Hospital Veterinario de Asturias.

Para asegurarse de que el lugar donde iban a descansar era seguro y cómodo, realizaban una serie de rituales. En primer lugar, daban vueltas para aplanar la vegetación o la nieve y crear un lecho más cómodo. Por otro lado, al girar, podían detectar amenazas cercanas antes de dormir. Finalmente, en climas fríos, girar ayudaba a compactar la nieve para evitar el contacto directo con el hielo, mientras que en climas cálidos podían refrescar la superficie de descanso.

Causas

Existen varias razones por las que el perro da vueltas antes de acostarse en su cama, un comportamiento heredado de sus antepasados salvajes y que todavía conservan hoy en día.

Una de las principales explicaciones está relacionada con la comodidad. Aunque dispongan de camas acolchadas y espacios confortables, muchos perros sienten la necesidad de acomodar el lugar antes de acostarse. Dar vueltas les ayuda a encontrar una postura más agradable para descansar. También se cree que este hábito está vinculado al marcaje de territorio. Las patas de los perros poseen glándulas que liberan feromonas, por lo que al girar dejan su olor en la zona donde dormirán, reforzando la sensación de seguridad y pertenencia.

Otra razón importante tiene que ver con el instinto de protección. A pesar de la domesticación, los perros mantienen comportamientos de supervivencia heredados de los lobos. Al girar, inspeccionan el entorno y comprueban que el lugar es seguro antes de relajarse.Además, algunos perros realizan este movimiento para regular mejor la temperatura corporal. Dependiendo del clima o del tipo de pelaje, pueden buscar una zona más fresca o cálida dentro de su espacio de descanso antes de acostarse.

¿Puede ser un problema de salud?

Aunque este comportamiento suele ser completamente normal, en determinadas ocasiones también puede estar relacionado con algún problema de salud, sobre todo si el perro parece incómodo o gira de forma exagerada antes de acostarse.

Una de las causas más frecuentes puede ser el dolor articular o muscular. Perros con artritis, displasia de cadera u otras molestias físicas pueden dar vueltas repetidamente mientras intentan encontrar una postura que les resulte menos dolorosa. La ansiedad y el estrés también pueden influir. Cuando este comportamiento se acompaña de jadeos constantes, nerviosismo o rascado excesivo, podría ser una señal de tensión emocional o inseguridad. En casos menos frecuentes, algunos trastornos neurológicos pueden provocar movimientos repetitivos o compulsivos, incluidos los giros continuos antes de dormir.

Si se observa un cambio notable en la intensidad o frecuencia de este hábito, o si el animal muestra señales de malestar, lo más recomendable es consultar con un veterinario para descartar posibles problemas de salud.

«Girar en círculos antes de dormir es un comportamiento natural y heredado de los ancestros salvajes de los perros. En la mayoría de los casos, es una conducta instintiva que les ayuda a encontrar una posición cómoda, marcar su territorio y sentirse seguros», concluye el Hospital Veterinario de Asturias».