Cuándo es el Rafa Jódar – Darderi: horario y canal de televisión para ver en directo gratis y en vivo online los cuartos del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar se va a enfrentar a Luciano Darderi en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026, lo que va a ser un auténtico partidazo que se jugará en la pista central del Foro Itálico. Esta será una prueba de fuego para el madrileño, que espera poder imponerse al italiano en lo que, sin duda, será uno de los encuentros más destacados de esta ronda. Te contamos cuándo es, el horario y dónde ver por televisión en directo todo lo que suceda en este duelo.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi: a qué hora es el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar continúa imparable en este Masters 1000 de Roma 2026 y ya se ha clasificado para los cuartos de final, donde se tendrá que enfrentar a Luciano Darderi. El tenista español debutó en este torneo en el Foro Itálico ante Nuno Borges, al que se cargó en dos sets (7-6 y 6-4). Algo más le costó Matteo Arnaldi en la tercera ronda, ya que necesito los tres sets para imponerse por 6-1, 4-6 y 6-3. En los octavos de final barrió de la pista a Learner Tien con un contundente 6-1 y 6-4, por lo que ahora sigue soñando con proclamarse campeón en la capital de Italia.

Y es que si hablamos de tenistas españoles en el Masters 1000 de Roma podemos hacerlo de bastantes campeones en el país transalpino. Manuel Orantes fue el primero que consiguió morder metal en la capital italiana y unos veinte años después Emilio Sánchez Vicario volvió a traerse a nuestro país el título. Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla y Carlos Moyá también tienen un trofeo en su palmarés, pero es Rafa Nadal el que ha conseguido conquistarlo hasta en diez ocasiones. El año pasado, en 2025, Carlos Alcaraz conquistó el Foro Itálico, pero en esta edición no puede defender el trono por una lesión.

La organización de este vibrante torneo que se está jugando en el Foro Itálico ha programado el Rafa Jódar – Darderi que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 para este miércoles 13 de mayo. En estos momentos no se ha anunciado el orden de juego, por lo que hay que esperar para conocer en qué horario jugará el de Leganés en la pista central.

Horario Rafa Jódar – Darderi: el partido del Masters 1000 de Roma 2026

El año 2026 sigue siendo increíble para un Rafa Jódar que sigue haciéndose un nombre y empieza a ser temido por los mejores del mundo. El madrileño consiguió conquistar en Marruecos hace unas semanas su primer título de la ATP. Posteriormente ha dejado buenas actuaciones en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó en semifinales, mientras que en el Mutua Madrid Open fue eliminado en cuartos a manos de nada más y nada menos que Jannik Sinner, que tuvo grandes palabras para el español una vez acabó su enfrentamiento.

Este Rafa Jódar – Darderi correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 se jugará este miércoles 13 de mayo. Estos dos tenistas nunca se han enfrentado en el circuito de la ATP, por lo que el madrileño espera inaugurar su casillero contra su rival con una victoria, pero para ello tendrá que estar a su mejor nivel para superar a un adversario que está mejor colocado en el ranking.

Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 y a Darderi en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en el Foro Itálico. Este Rafa Jódar – Darderi que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar+ Plus, Movistar Deportes o Vamos. Todos están presentes en la plataforma de pago, por lo que el encuentro que se disputa en la pista central no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Los seguidores del tenista de Leganés y los amantes de este deporte en general deben saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Darderi de los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero también ofrecerán su página web a todos sus clientes para que accedan a ella con un ordenador. La aplicación Tennis TV es de pago, pero es otra opción, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este torneo que está siendo apasionante. Narraremos en directo y en vivo online el Rafa Jódar – Darderi de los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Foro Itálico.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Darderi del Masters 1000 de Roma 2026

Para acabar, todos los aficionados de este deporte que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Foro Itálico para narrar todo lo que esté ocurriendo en el Rafa Jódar – Darderi.