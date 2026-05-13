Funcionarios de prisiones denuncian una agresión de tres presos a un trabajador en la cárcel de Ocaña 2

Un funcionario de prisiones ha sufrido una brutal agresión por parte de un grupo de presos de la cárcel de Ocaña 2 durante un intento de motín producido durante la mañana de este lunes. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha difundido un comunicado explicando lo ocurrido, en el que también ha denunciado la absoluta impunidad que «reina» en las prisiones españolas y la desprotección que sufren los trabajadores de centros penitenciarios.

El sindicato ha señalado también que el año pasado se produjeron 529 agresiones a personal penitenciario. También piden, una vez más, que se les reconozca la condición de agentes de autoridad. Tras el suceso, tres internos, los que iniciaron el ataque y el motín, han sido puestos en aislamiento.

La APFP explica en su comunicado que los hechos ocurrieron en el módulo 3 de la prisión durante el recuento de la mañana del lunes. Durante una comprobación de rutina, el funcionario pidió a dos presos que encendieran la luz de su celda para verificar que se encontraban bien, ya que uno de ellos no se movía. Uno de ellos encendió la luz, pero el otro gritó: «Estoy en mi celda, tú, apágame la luz».

En el momento de la bajada de los presos al patio, el mismo interno que le había increpado en la celda se acercó al funcionario y le gritó que «por qué tiene que encender la luz». El trabajador le dio la orden de dejar de gritar y le mandó bajar al patio.

La APFP señala en su comunicado que, posteriormente, otro funcionario escuchó a un tercer preso animar a su compañero a darse un golpe a propósito y culpar falsamente al trabajador. Tras esto, el primer preso, con un corte en el labio, empezó a gritar que el primer guardia le había atacado mientras animaba a sus compañeros a atacar al funcionario.

«Vamos a rodearlo, somos 150, somos más que ellos», jaleó el preso en cuestión, en un intento de incitar a sus compañeros a iniciar un motín. Tras esto, varios internos amenazaron al funcionario, le rodearon y comenzaron a amenazarle «De aquí hoy no sales vivo, te vamos a matar».

La turba de internos acorraló al trabajador, le hicieron la zancadilla hasta derribarlo al suelo y le arrojaron un café hirviendo mientras no paraban de intentar golpearle. La tragedia pudo evitarse gracias a la intervención del Jefe de Servicios y otros funcionarios que consiguieron rescatar a su compañero y aislar a los tres presos que iniciaron el intento de motín.