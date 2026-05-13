El pasado 9 de mayo, La Oreja de Van Gogh regresaba a los escenarios junto a Amaia Montero. El regreso de la artista a la banda 17 años después ha generado un gran debate, pues supuso la salida in extremis de Leire Martínez. Por ello, la vuelta de la intérprete de Rosas a la banda de pop ha estado más analizada de lo normal. Sobre todo en Bilbao, donde dio su primer concierto de vuelta.

La expectación fue máxima hace unos días. Todos los ojos de los fans de LODVG estuvieron puestos en el País Vasco por el primer concierto de la nueva gira de la banda de la mano de Montero, que ella misma confesó que quizás no estuvo a la altura —en cuanto a su voz— de lo esperado. Sin embargo, muchos de sus seguidores han empatizado con ella e incluso han defendido que era normal que los nervios de la artista —así como las emociones— estuvieran a flor de piel. Sin embargo, y pese a ello, otros fans han sentenciado la actuación de Irun, que ahora ha lanzado un comunicado urgente sobre si plantea poner fin a su regreso al grupo y, por ende, terminar con la gira.

El comunicado urgente de Amaia Montero

Amaia Montero ha querido zanjar de una vez por todas los rumores sobre una posible salida de la gira de La Oreja de Van Gogh tras los conciertos celebrados en Bilbao. La cantante ha reaparecido con un contundente mensaje en sus redes sociales en el que explica cómo han sido sus días de desconexión después de reencontrarse con el público ante 30.000 personas.

La artista ha confesado que, tras regresar de Bilbao, decidió centrarse únicamente en descansar. «Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo», relata Amaia, que asegura que durmió «como una niña después de su mejor cumpleaños». Durante varios días siguió un plan marcado por el descanso, las series y el tiempo para ella misma, mientras su teléfono se llenaba de mensajes de cariño y felicitaciones.

Sin embargo, en mitad de esa desconexión recibió la llamada de un amigo íntimo preocupado por los rumores que apuntaban a que podría abandonar la gira. Una reacción que provocó la incredulidad de la cantante. «Me entró una carcajada de esas que te dejan sin respiración», explica, antes de responder con un «rotundo NO».

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Amaia reflexiona también sobre la importancia de proteger el bienestar personal frente «al ruido y las mentiras» y deja claro el gran momento que atraviesa junto a la banda. «Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao… que no puedo estar más feliz», afirma. Además, recuerda una de las frases que pronunció sobre el escenario: «Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad».

La cantante concluye asegurando que continúa con su plan de desconexión y que viajará unos días a «uno de sus lugares favoritos del mundo» antes de retomar los próximos compromisos de la gira. «Madrid, no sabéis las ganas que tenemos de veros», sentencia, rematando el mensaje con una declaración de intenciones: «Always show must go on».