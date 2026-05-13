El culturista Kim Ángel da una exhibición de fuerza y técnica en 9Fitness

El gimnasio 9Fitness de Valdebebas vivió este lunes una jornada histórica para el culturismo nacional con la presencia estelar de Kim Ángel. Tras firmar una destacada actuación en el prestigioso Arnold Classic, el atleta regresó a Madrid para ofrecer un entrenamiento exclusivo en directo. Durante la sesión, el competidor IFBB Pro mostró de primera mano cómo se entrena un físico de élite: intensidad real, ejecución perfecta y una mentalidad enfocada al máximo rendimiento. Cada ejercicio estuvo acompañado de explicaciones técnicas sobre selección de cargas, control muscular y conexión mente-músculo, uno de los pilares fundamentales de su preparación competitiva. Todo ello respaldado por su exigente planificación nutricional y el apoyo de AMIX™ Advanced Nutrition.

La jornada también dejó un momento exclusivo para OKDIARIO, que pudo conversar en profundidad con Kim Ángel dentro de las instalaciones de 9Fitness. Kim Ángel habló sobre sus técnicas de entrenamiento, la importancia de la alimentación en el rendimiento deportivo, el papel clave de la suplementación y el nivel de sacrificio que exige mantenerse en la élite del culturismo internacional.

Al ser preguntado sobre el control del peso, el rango de repeticiones y la efectividad del entrenamiento, Kim Ángel fue contundente en su respuesta. El culturista dejó clara su filosofía de trabajo: «Cuanta más carga externa, mejor, y dentro de un rango de entre seis y doce repeticiones».

Con respecto a la alimentación y todos los procesos que ha tenido que pasar el atleta: «Hay que tener mucho conocimiento con la alimentación para dar en el clavo, para ver lo que el cuerpo necesita, pero también hay prueba y error. Puedes tener el conocimiento de mi necesario calórico, pero luego, si entrenas más intenso y gastas las calorías necesarias por día, tendrás que ingerir más».

En cuanto a la suplementación, Kim Ángel destacó la prudencia de utilizar herramientas que no solo potencien el rendimiento físico, sino que también refuercen la salud general del atleta. «Para mí, todo lo que pueda mejorar mi rendimiento y mi salud es importante: creatina, preentrenos, cafeína, hidratos de carbono, omega 3, multivitamínicos y multiminerales», explicó durante la entrevista.

El culturista insistió además en que la base de cualquier rendimiento de alto nivel comienza por un organismo sano y una base sólida para progresar: «La salud va a mejorar tu rendimiento. Un cuerpo sin salud no puede rendir». También señaló que: «Muchas veces, nuestra alimentación diaria carece de grasas saludables, vitaminas y minerales».

Por último, Kim Ángel también quiso mostrar la cara menos visible del culturismo profesional: el sacrificio personal que exige competir al máximo nivel. «El tiempo es algo muy valioso. Yo vivo con una pareja que se dedica a lo mismo que yo y eso lo hace más fácil», confesó. Aun así, admitió que el deporte les ha obligado a renunciar a muchos momentos personales: «Son muchas horas de entrenamiento, mucha vida social que hemos dejado atrás, viajes, reuniones familiares… Muchas veces estás físicamente, pero mentalmente estás en otra cosa».