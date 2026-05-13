Feijóo presenta un Plan Nacional de Salud Mental con 700 millones de inversión: «Es un objetivo innegociable»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este miércoles un Plan Nacional de Salud Mental que incluye una inversión de entre 500 y 700 millones al año y un incremento de 10.000 profesionales en el sector. El dirigente del PP asegura que es un «objetivo innegociable» cubrir el déficit de profesionales y de inversión, abogando por que España se aproxime a los estándares europeos.

Núñez Feijóo constituye la Mesa de la Salud Mental para solucionar un problema que afecta cada vez más a un mayor número de ciudadanos –casi cuatro millones padecen depresión– y afrontar uno de los mayores retos sanitarios que tenemos como sociedad. «La finalidad no es un Gobierno bonito, es una sociedad sana», ha recalcado este miércoles.

El dirigente popular considera un «objetivo innegociable» cubrir el déficit de profesionales y de inversión, abogando por que España se aproxime a los estándares europeos en todas las disciplinas, que en la actualidad se encuentran en la mitad, para incrementar el número de profesionales en 10.000 en los próximos años, con unos 2.000 psiquiatras más, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud mental, y una inversión de entre 500 y 700 millones al año.

Además, ha denunciado que la inversión actual en salud mental se encuentra escasamente en el 5% del gasto sanitario total cuando la media europea es del 10%, critica que el Plan de Salud Mental vigente destina a esta materia apenas 1 euro por habitante al año y destaca que la mayor urgencia que tiene nuestro estado de bienestar es dotar al sistema sanitario de profesionales suficientes.

«La salud mental es una de las especialidades que exigen refuerzos a la mayor brevedad», ha declarado Feijóo tras sostener que la inversión no puede desligarse de la financiación del Sistema Nacional en su conjunto. Asimismo, ha afirmado que hay margen para aumentar los recursos mientras la política tenga récord de asesores y altos cargos, se gaste y se gaste en propaganda y sigan saliendo noticias de cómo se utiliza el dinero público.

Según Núñez Feijóo, la salud mental no puede ser un departamento estanco y debe abordarse en una Comisión Interministerial específica, con participación de Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, además de las comunidades autónomas. El presidente del PP ha insistido, además, en que pondrá a las personas en el centro de su política, el bienestar por encima de cualquier otro y que gestionará el dinero con delicadeza y con respeto. «Ese es el verdadero cambio: el que noten los ciudadanos. En su bolsillo y en su bienestar», asegura.