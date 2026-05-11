El PP anuncia un plan para defender a la Guardia Civil de los narcos: mejores armas y mayores penas

El PP ha presentado un plan para defender a los guardias civiles de los narcos. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección, ha desgranado la hoja de ruta de los populares basada en dos ideas: dotar a los agentes de mejores armas y mayores penas de prisión para los culpables.

«La Guardia Civil necesita respaldo real, medios suficientes, protección jurídica y una estrategia sostenida contra el crimen organizado. Defender a la Guardia Civil, es defender la libertad, la seguridad y la convivencia», ha asegurado el también vicesecretario en su vuelta.

Los populares proponen restaurar Ocon Sur, una unidad de élite especializada en crimen organizado que «fue desmantelada, que funcionaba y que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha de nuevo», ha asegurado Sémper. Además, dotarán a los servicios marítimos de la benemérita con armas «no letales para acabar con la operatividad de las lanchas».

Los populares denuncian que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los jueces que persiguen estos delitos son amenazados por el crimen organizado. Por eso, promoverán una reforma que permita que a los narcotraficantes se les juzgue en la Audiencia Nacional. En esta misma línea, el PP plantea una reforma del código penal que «castigue con dureza» estos delitos.

Tras la escucha a las asociaciones profesionales, Sémper ha anunciado que «en cuanto Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno, se considerará profesión de riesgo a cualquier agente que luche contra el narcotráfico en el Estrecho y se aumentará la protección tanto jurídica como profesional sobre los funcionarios de prisiones, que, «al igual que los jueces, también son amenazados», ha recalcado el portavoz.

Sobre las acciones en el territorio, el próximo Gobierno, ha prometido el popular, declarará «zona de especial singularidad» tanto la costa andaluza, como el Campo de Gibraltar.

Independientemente de las medidas, los populares pedirán la comparecencia del ministro Grande-Marlaska en el Congreso para explicar lo ocurrido. Con respecto a la puesta en marcha de las medidas, Sémper también ha querido dejar claro que, bajo su punto de vista, este plan «no responde a ningún interés político» y por eso «espero que nos puedan unir a todos los partidos».

Sémper también ha afeado tanto al presidente del Gobierno, como al ministro del Interior su ausencia durante el funeral de los agentes fallecidos: «Les reconozco que ha sido especialmente dolorosa su ausencia», ha reconocido.

Recta final en Andalucía

A menos de una semana de que se pongan las urnas en Andalucía, el PP reconoce «tener ganas» y reconocen que esperan tener un buen resultado. En esta última semana, el presidente del partido «seguirá recorriendo Andalucía». El martes estará en Sevilla, el jueves en Jaén y el viernes cerrará la campaña en Almería.

Feijóo y Moreno no coincidirán en el último día de campaña. Moreno tiene pensado acabar pidiendo el voto en Málaga. Los populares insisten en que, «estamos al servicio de Juanma y, de esta forma, peinamos más territorio».

Moreno, por su parte, enfrenta una recta final de campaña con las encuestas a favor y con la mayoría con una tendencia clara: puede revalidar la mayoría absoluta. Málaga será una de las claves de la noche electoral. Allí han decidido cerrar la campaña.