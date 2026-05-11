Desmantelan una red criminal en Madrid que estafó 2 millones de euros con falsas inversiones

La Guardia Civil ha detenido a once personas en la Comunidad de Madrid por su presunta participación en una red criminal. Los arrestados se dedicaban a captar los ahorros de sus víctimas prometiendo rentabilidades extraordinarias a través de falsas inversiones. Mediante un sofisticado esquema Ponzi y técnicas de persuasión, la red logró embolsarse casi dos millones de euros antes de ser desmantelada.

A los once detenidos se les imputan los graves delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación del Instituto Armado comenzó en abril del año pasado, cuando una de las víctimas presentó una denuncia tras perder más de 50.000 euros en lo que creía que era una plataforma financiera legítima y segura.

A partir de esa primera voz de alarma, los agentes de la Benemérita comenzaron a tirar del hilo, analizando miles de movimientos bancarios hasta descubrir la verdadera naturaleza del entramado: una estafa piramidal de manual.

Así funcionaba la red de falsas inversiones

La organización criminal atraía a nuevos inversores ofreciendo oportunidades de negocio con beneficios muy elevados y en un tiempo récord. Para ganarse la confianza de sus víctimas, utilizaban avanzadas técnicas de ingeniería social y aparentaban poseer profundos conocimientos financieros.

En realidad, no existía ninguna inversión real. El sistema operaba bajo el conocido esquema Ponzi, donde los supuestos beneficios que cobraban los primeros inversores se pagaban única y exclusivamente con el dinero fresco que aportaban las nuevas víctimas. Este flujo constante de caja generaba una «falsa sensación de rentabilidad y solvencia» que servía de cebo para atrapar a más incautos.

De hecho, la plataforma utilizada por los estafadores fue catalogada posteriormente como una «entidad clon» que carecía de cualquier tipo de autorización legal para prestar servicios de inversión.

Blanqueo a través de oro y piedras preciosas

Para no dejar rastro del botín de las falsas inversiones, la cúpula de la red fragmentaba el dinero estafado utilizando más de una treintena de cuentas bancarias. Con esos fondos blanqueados, adquirían bienes refugio de alto valor.

El alcance del enriquecimiento ilícito ha quedado patente durante los registros domiciliarios practicados en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón. Allí, la Guardia Civil ha intervenido lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, múltiples teléfonos móviles, cinco vehículos de alta gama y un arma corta.

Recomendaciones para no caer en la trampa

Ante la proliferación de este tipo de delitos, la Guardia Civil ha emitido una serie de consejos clave para evitar convertirse en víctima: