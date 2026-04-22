Durante la inauguración de la Spanish Conference, la directora de Mercados de Capitales de AFME, April Day, ha destacado la necesidad de simplificar la regulación de los mercados de capitales europeos como un paso clave para mejorar su competitividad y fortalecer la financiación de la economía.

Day defiende una revisión tanto del marco normativo actual como de las futuras reformas, con el objetivo de mejorar la transparencia.

Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios en las condiciones monetarias. Day también ha señalado que los responsables políticos se enfrentan al reto de hacer que los mercados funcionen mejor sin que la regulación se convierta en un obstáculo.

Problemas que alejan a España de Europa

La jornada ha estado marcada por la intervención del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, que ha destacado que 2025 ha sido un año positivo en términos generales para los mercados financieros.

Señala las subidas sostenidas en la renta variable y un buen comportamiento de la renta fija. Sin embargo, no deja pasar los problemas estructurales que siguen afectando a los mercados de capitales en España.

Entre ellos, destaca la disminución del número de empresas cotizadas, ya que se están produciendo más exclusiones de bolsa que nuevas salidas. A pesar de las valoraciones elevadas, “muchas compañías no están saliendo a los mercados públicos, lo que reduce el dinamismo del mercado”, añade el presidente.

También asegura que la falta de liquidez en las small caps ha hecho que pierdan el atractivo entre los inversores, así como limitan su crecimiento.

San Basilio ha reconocido que la economía española no está plenamente alineada con el nivel medio europeo. Aunque ha indicado que segmentos como el capital privado muestran una integración con el mercado europeo

El presidente de la CNMV ha insistido en que estos retos no son exclusivos de España, sino que afectan al conjunto de Europa. En este sentido, ha hecho referencia a iniciativas impulsadas por la OCDE para facilitar el acceso a los mercados de capitales y mejorar su funcionamiento.

Asimismo, ha señalado que cuando la financiación se canaliza a través de mercados privados, los procesos suelen ser más ágiles, mientras que la combinación con lo público introduce mayor complejidad regulatoria.

Al igual que Day, San Basilio ha subrayado la necesidad de simplificar las reglas y avanzar hacia un marco común que permita mejorar la competitividad y el crecimiento de la economía europea.

En su intervención, alerta de que Europa debe “trabajar de forma conjunta” para resolver estos desafíos, apostando por la igualdad de normas y una integración más profunda de los mercados de capitales.