La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) no ha exigido aún al BBVA que identifique a los accionistas del Banco Sabadell que apoyan la OPA hostil tres meses después de que este último solicitara que lo hiciera al entender que el banco que preside Carlos Torres vulneraba la normativa de ofertas públicas al ocultar esta información.

Nada más presentar la OPA en mayo, Torres mantuvo una conferencia con analistas e inversores en la que aseguró que el BBVA ya había iniciado contactos con algunos de los accionistas del Sabadell -básicamente, grandes fondos de inversión- y que estos apoyaban la OPA.

Inmediatamente, el consejo del Sabadell remitió una carta a la CNMV en la que aseguraba que esas declaraciones, así como la documentación aportada a los analistas y a la prensa, vulneraban el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, el decreto que regula las OPA.

Esta norma establece que “desde el anuncio público de una opa y hasta la presentación de la oferta, […] el oferente, los miembros de sus órganos de administración y dirección […] y las demás que intervengan en la operación se abstendrán de difundir o publicar por cualquier medio cualquier dato o información que no conste en el anuncio previo de la oferta”.

El Sabadell entiende que el apoyo de algunos de sus accionistas es una información relevante que no se hizo pública en el anuncio de la OPA, por lo que considera que la CNMV debería exigir al BBVA identificar a esos accionistas «en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto»,

Sin embargo, hasta la fecha el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, no ha tomado ninguna medida para exigir al BBVA esa identificación de los accionistas del Sabadell favorables a la OPA. Tampoco ha impuesto por el momento ninguna sanción a Banca March por el escándalo de la información privilegiada en la venta de pagarés de Tubacex que desveló OKDIARIO.

Cambio de opinión de los fondos

En la entrevista concedida recientemente a este medio, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, explicaba que «se le pidió al BBVA que dijeran quiénes son. Porque es imposible saber quiénes apoyan la OPA, sería una irresponsabilidad por su parte en una operación que va a tardar meses y meses, y que tiene que pasar por sus comités.

Por eso, podía inducir a confusión al mercado y pedimos la aclaración. No la recibimos, y los reguladores deben ser los que digan si debe aclararse o no. Nadie ha salido a decir que soy yo. La conclusión a la que llegamos es que no era posible que tuvieran cerrado el apoyo de alguno de nuestros accionistas».

OKDIARIO reveló en mayo que algunos de los fondos presentes en el accionariado del Sabadell se mostraron inicialmente favorables a la OPA, así como el inversor mexicano David Martínez, titular del 4% del capital del Sabadell.

No obstante, desde mayo las circunstancias han cambiado mucho y la oferta del BBVA ha perdido mucho atractivo, por razones como la caída de su cotización en Bolsa (al tratarse de una OPA con canje de acciones), la debilidad de los resultados semestrales y la preocupación por la marcha del negocio en México. Algo que se ha traducido en que las grandes fortunas no han comprado acciones de ninguno de los dos bancos e incluso en la toma de posiciones bajistas.

El propio González-Bueno reconoció que «las fusiones gustan a los fondos a priori. Pero cuando tienen poco riesgo de ejecución. Consideran que hay ahorros de costes, sinergias, que van unidas a reducción sustancial de personas, y el impacto en la competencia no les importa. Es perfectamente factible que hubiese habido una consideración de que esta opción podía tener sentido para ellos». Sin embargo, considera que esta situación ha cambiado por la subida vertical del Sabadell en Bolsa y por el rechazo social generalizado a la OPA.

Respecto a Martínez, asegura que «cada vez está más entusiasmado con los resultados del banco, en el último consejo se deshizo en elogios. Él quiere maximizar el valor para sus acciones, que el banco vaya como un tiro, tanto en solitario o en una OPA en la que le paguen más por sus acciones».