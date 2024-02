Banca March ordenó a sus banqueros privados utilizar información confidencial sobre los resultados anuales de Tubacex de 2022 más de un mes antes de que éstos se hicieran públicos como argumento comercial para colocar pagarés de la compañía vasca, que emitía la entidad mallorquina a cambio de elevadas comisiones.

Así se recoge en la documentación obtenida por OKDIARIO, en especial en una serie de correos enviados por el director de banca patrimonial (el segmento de patrimonios más altos) y subdirector general de la entidad, José Cuevas Porres. En ellos, remite a más de 90 empleados de Banca March datos concretos de los resultados de Tubacex instándoles a utilizarlos como argumento comercial para vender los citados pagarés.

Un banquero que colocó estos instrumentos confirma que esta información confidencial fue compartida con los clientes de forma verbal y escrita por la práctica totalidad de los encargados de vender los pagarés y que «fue el argumento decisivo para que muchos inversores los compraran». Es decir, no fue utilizada para hacer un análisis interno de la solvencia de Tubacex, sino que se reenvió tal cual a los clientes.

Tubacex publicó sus resultados anuales del ejercicio 2022 el 24 de febrero de 2023. Hasta esa fecha no había anunciado públicamente ningún adelanto de sus cifras ni previsiones sobre las mismas.

Sin embargo, el 14 de diciembre de 2022 el citado Cuevas Porres envió un mail en el que ya adelantaba algunas previsiones de cierre del ejercicio que presenta como «algunas consideraciones sobre la Compañía, ya muy cerca del cierre de 2022 y gracias al acceso a la información por la relación que tenemos con la Compañía», con intención de demostrar la buena marcha y la solvencia de Tubacex de cara a la citada colocación.

Y dice literalmente: «Veréis que os proporcionamos detallada munición para las conversaciones con los clientes». Dicha munición incluía, entre otros datos, la cifra de negocio, con un crecimiento del 95% respecto a 2021 hasta 720 millones; el Ebitda (beneficio bruto de operaciones), con un aumento del 427% hasta 92 millones; la deuda financiera neta respecto al Ebitda, de 3 veces; el Ebitda del cuarto trimestre de 2022, que crecería un 74%; el presupuesto de crecimiento de Ebitda para 2023, de más de un 10% hasta 109 millones; y la previsión de deuda sobre Ebitda para 2023, de 2,3 veces (estas previsiones tampoco se habían comunicado al mercado). De hecho, hasta incluye un gráfico de barras con la evolución trimestral del Ebitda.

El 5 de enero vuelve a compartir esta información en forma de bullet points para usarla en la colocación de pagarés. Aparte de repetir las magnitudes citadas, comenta algunas de ellas. Así, sobre la ratio deuda/Ebitda asegura que es «una cifra más que razonable, muy moderada»; sobre el Ebitda del cuarto trimestre de 2022 explica que se trata del «más alto de los últimos 30 trimestres». Y añade una cifra nueva: la cartera de pedidos pendiente de ejecutar, de 831 millones, «equivalente a más de un año de ventas».

Respaldo del auditor

El 20 de enero, Cuevas Porres va más allá en otro mail de nuevo a más de 90 personas: «Aprovecho para compartiros mensaje del CFO [director financiero] del Grupo una vez el auditor ya ha confirmado los datos del 2022. Jose, que me preguntaste: cerramos 2022 con 175 millones en caja, 3,1 x DFN/EBITDA [deuda financiera neta sobre Ebitda], un éxito absoluto. Además, 716M€ de ventas y 92M€ de EBITDA».

Es decir, asegura que estas cifras aún no publicadas no son previsiones, sino que tienen ya el visto bueno del auditor de Tubacex, Ernst & Young. Como se puede apreciar, hay algunos ligeros ajustes a la baja respecto al contenido de los anteriores correos, pero sin relevancia material.

El 26 de enero, Cuevas Porres insiste en que los comerciales usen esta información para renovar 24,2 millones de euros en pagarés que vencían entonces y colocar una nueva emisión de 5,3 millones, y reitera las cifras de ventas, Ebitda, caja y deuda sobre Ebitda.

Tubacex remitió a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) sus cuentas anuales el 24 de febrero de 2023, que confirmaron las cifras adelantadas a Banca March: ventas de 714,7 millones, Ebitda de 92,3 millones, deuda financiera neta sobre Ebitda de 3,1 veces y posición de caja de 175,4 millones. El único dato no enviado con anterioridad fue el beneficio neto, que alcanzó 20,2 millones.

Desde Banca March afirman a OKDIARIO que la entidad «siempre ha actuado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable. Por ello vela porque la información que todas las entidades que emiten pagarés en el MARF cumplan con las exigencias de dicha normativa y no omita datos relevantes ni induzca a confusión a los inversores. Banca March comercializa todos los productos financieros tras facilitarle al inversor toda la información previa que sea precisa para que conozca suficientemente las características y los riesgos del producto que contrata. En la venta de los pagarés de Tubacex, Banca March llevó a cabo tanto su asesoramiento al emisor como la distribución de los pagarés a los inversores siguiendo toda la normativa y todos los estándares que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores, MARF, ESMA y las prácticas de mercado generalmente aceptadas».

Un portavoz de Tubacex aseguró que «la compañía nunca facilita resultados auditados completos de cierre anual hasta que no se produce la publicación oficial de los mismos en los organismos reguladores, y se convierte en pública para el conjunto del mercado. Así, cualquier información que transmitimos a Banca March siempre se hace y exige bajo un estricto compromiso de confidencialidad y ésta nunca debe compartirse o comentarse con terceras personas, sean inversores o no. Tubacex suministra siempre información fiable y actualizada a todas las entidades bancarias con las que trabaja con el objeto de asegurar la valoración del riesgo de la compañía, estando terminantemente prohibida su distribución a terceras partes». Y añade que no tenía conocimiento de que Banca March iba a compartir esa información para colocar los pagarés: «Rotundamente, no».

La venta de pagarés cesó el 30 de enero, cuando la compañía no requirió mayor financiación. Para entonces, Banca March había colocado numerosas emisiones; de hecho, a principios de ese mes había un saldo vivo de 73,9 millones, según la documentación. Las comisiones que se llevó la entidad fueron, además, muy elevadas para lo normal en este tipo de colocaciones. Cobraba tanto a la propia Tubacex como a los clientes que compraban los títulos, a los que se recortaba la rentabilidad para remunerar al banco.