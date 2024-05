Los principales fondos de inversión presentes en el accionariado del Banco Sabadell se inclinan por vender al BBVA, tanto si hay acuerdo entre ambos para una fusión como si finalmente lanza una opa hostil. Es la opinión generalizada tras las reuniones mantenidas por la cúpula del Sabadell con estos inversores en Londres este miércoles, según fuentes al tanto de las mismas.

«A la mayoría de los fondos les parece una buena oferta, aunque es lógico que prefieran que el BBVA la mejore un poco, porque consideran que es más beneficioso para ellos que los planes que les expuso ayer el Sabadell», señala una de las fuentes consultadas.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, el director financiero, Leopoldo Alvear, y el responsable de relaciones con inversores, Gerardo Artiach, se reunieron ayer con algunos de los principales fondos presentes en el capital: entre otros, BlackRock (que posee un 3,6%), Millennium (2%) y Norges Bank (3%).

Los responsables del Sabadell volvieron a explicar su plan de negocio en solitario y a descartar la compra de Unicaja, e insistieron en su intención de devolver a los accionistas 2.400 millones con cargo a los resultados de este año y el próximo.

Ésa es la parte más débil del discurso del banco, a juicio de los fondos, puesto que el consenso de analistas de Bloomberg espera que obtenga un beneficio de 2.600 millones en ese período (1.400 millones en 2024 y 1.200 en 2025). «Es imposible que un banco reparta el 90% de su beneficio, el BCE no se lo permitiría nunca», señalan las fuentes.

Según las mismas, los directivos del Sabadell reconocieron que necesitarían generar más beneficios para cumplir con ese plan, para lo que deberían tomar medidas como la venta del británico TSB; precisamente, esta filial anunció ayer el cierre de 36 oficinas y la salida de 250 trabajadores.

«La venta de TSB siempre es una opción, pero los fondos la ven complicada y creen que puede tardar bastante», añade otra de las fuentes.

Oferta «más que razonable»

Respecto a la oferta del BBVA, estos inversores consideran que valorar el Sabadell a una vez su valor en libros es «más que razonable», por lo que están dispuestos a aceptar ese precio en una eventual opa en el caso de que no haya un acuerdo amistoso para la fusión. Además, no les parece mal recibir acciones de un banco tan líquido en Bolsa como el BBVA.

De hecho, «algunos de estos fondos están diciendo al BBVA que lance ya una opa hostil, porque ven muy difícil que el consejo del Sabadell acceda a un acuerdo, salvo que BBVA mejore mucho su oferta, lo que no es realista», aseguran algunas fuentes.

El Sabadell hizo pública ayer una carta de Carlos Torres en la que aseguraba que «no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos» respecto a la propuesta inicial. No obstante, el mercado considera que «forma parte de la liturgia en estas operaciones, es como una partida de poker. Sabadell tenía que rechazar la propuesta y BBVA tenía que decir que no tiene margen para mejorarla».

A pesar de esta comunicación, el BBVA sí tiene intención de elevarla para intentar llegar a un acuerdo, si bien de forma ligera y sin pagar efectivo, como publicó en exclusiva OKDIARIO.

No obstante, si el sondeo que el BBVA está realizando entre estos fondos de inversión accionistas del Sabadell arroja que no están dispuestos a aceptar la propuesta mejorada, podría plantearse pagar una pequeña parte en efectivo, según las fuentes citadas.

En todo caso, el presidente del BBVA, Carlos Torres, no está dispuesto a fracasar por segunda vez en la compra del Sabadell. Por ello, pretende lanzar una opa hostil como la que lanzó Intesa Sanpaolo sobre UBI Banca en Italia si no llega a un acuerdo amistoso de fusión. Y está usando ese argumento para presionar al consejo del banco catalán para que acepte su oferta una vez que la mejore.