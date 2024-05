El presidente del BBVA, Carlos Torres, remitió el pasado domingo, 5 de mayo, una carta a su homólogo del Banco Sabadell, Josep Oliu, en la que afirmaba que no había «espacio» para mejorar «en términos económicos» la oferta de fusión. Así lo ha desvelado la entidad catalana este miércoles a través de una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«Te escribo en seguimiento del correo que te enviaba el pasado martes en el que te adjuntaba nuestra propuesta con los términos para una fusión. Entiendo que la estáis evaluando exhaustivamente para darnos respuesta, y en ese sentido considero que es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos», decía la carta enviada por Torres.

La entidad catalana ha hecho público el contenido íntegro de la carta enviada por Torres a Oliu, en la que el presidente de BBVA insistía en que en su propuesta se había «agotado todo el espacio» que había disponible y que no se podía ofrecer una prima mayor, recordando que su capitalización bursátil ya se había visto mermada en 6.000 millones de euros.

El presidente de BBVA trasladaba a su homólogo del Sabadell que la ecuación de canje propuesta para la fusión (4,83 acciones de Sabadell por cada título de BBVA, equivalentes a 2,26 euros por acción en el momento de realizar la oferta) suponía «una importante prima» del 30% frente a los precios del día 29 de abril.

«Pero la prima es del 48% frente a los precios prevalentes cuando la consideró nuestro consejo, a mediados de abril, cifra que supera con creces la prima que entonces nos planteábamos ofrecer para iniciar las negociaciones. Es decir, en nuestra propuesta ya hemos agotado todo el espacio que teníamos, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de vuestra acción desde mediados de abril hasta el día 29», añadía Torres.

Adicionalmente, proseguía Torres, desde el lanzamiento de la oferta de fusión «el mercado también ha dejado claro que no hay más posibilidad de subida, pues la capitalización bursátil de BBVA ha descendido en el periodo en más de 6.000 millones de euros».

«Esta situación impide absolutamente que podamos pagar más prima que la que ya ofrecemos, porque si lo hiciéramos es previsible que de nuevo cayera nuestro valor (incluso en una cantidad superior al incremento en prima que hiciéramos)», subrayaba Torres a Oliu.

Sin embargo, tal y como adelantó OKDIARIO, el BBVA está dispuesto a mejorar su oferta por el Banco Sabadell, después del rechazo a la misma por parte del consejo de éste último, pero será una subida ligera y mantendrá el 100% de la misma mediante canje de acciones, según fuentes conocedoras de la operación. Asimismo, espera que el BCE facilite esta mejora a la hora de fijar las exigencias de capital para la entidad fusionada.

Sabadell rechaza la oferta de BBVA

Banco Sabadell rechazó la oferta presentada por BBVA, muy molesto con las formas de la entidad que dirige Carlos Torres Vila, ya que se «enteraron por la prensa de que se iba a realizar la operación».

Tal y como adelantó OKDIARIO, el banco con sede en Alicante pide una mejora de la prima: consideran que «la actual cotización» pone en valor la realidad de cada entidad, y la oferta ya no se ajusta a la valía de Sabadell. El malestar entre los de Josep Oliu por el modo en que BBVA está acometiendo la operación es evidente, y no están tampoco dispuestos a aceptar un canje de acciones. Si BBVA quiere comprar Sabadell, tendrá que elevar la oferta y hacerlo en efectivo. Y aún así, desde la entidad son claros: «Nuestro banco es consolidador, no vendedor».

Reacción de la Bolsa

Las acciones de Banco Sabadell se desplomaban este miércoles en Bolsa casi un 3% después de publicar una carta que recibió el pasado 5 de mayo de BBVA, que subía un 2%.

Así, Banco Sabadell caía un 2,92% en la apertura del mercado bursátil, lo que le llevaba a liderar los descensos del Ibex 35, hasta intercambiar sus títulos a un precio unitario de 1,826 euros, aunque minutos después, cercanas las 9.30 horas, ampliaba su caída al 3,3%, con sus acciones a 1,819 euros.

BBVA, en cambio, abría la jornada liderando las alzas del Ibex 35 con una subida del 2,01%, a un precio unitario de 10,40 euros por acción, pero luego reducía su impulso al 0,69%, con sus acciones a 10,265 euros.