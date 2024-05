Banco Sabadell rechaza la oferta presentada por BBVA, muy molesto con las formas de la entidad que dirige Carlos Torres Vila, ya que se «enteraron por la prensa de que se iba a realizar la operación». Tal y como adelantó OKDIARIO, el banco con sede en Alicante pide una mejora de la prima: consideran que «la actual cotización» pone en valor la realidad de cada entidad, y la oferta ya no se ajusta a la valía de Sabadell. El malestar entre los de Josep Oliu por el modo en que BBVA está acometiendo la operación es evidente, y no están tampoco dispuestos a aceptar un canje de acciones. Si BBVA quiere comprar Sabadell, tendrá que elevar la oferta y hacerlo en efectivo. Y aún así, desde la entidad son claros: «Nuestro banco es consolidador, no vendedor».

Desde Banco Sabadell están orgullosos del «esfuerzo realizado» a lo largo de los últimos años, y que por ello son ahora «uno de los grandes bancos de España». Una posición que «quieren consolidar» en Europa, en la certeza de que el Banco Central Europeo desea que haya cuatro grandes entidades en nuestro país.

La pelea entre ambas entidades, entre sus presidentes, viene de lejos y no ha terminado todavía. Josep Oliú no tiene la intención de vender la entidad, y Carlos Torres, como relatamos en este diario, no cejará esta vez en el empeño, y está dispuesto a emprender la operación de forma hostil, como de hecho está ocurriendo.

Desde que se publicara la noticia, los títulos de Sabadell han repuntado un 8,5%, hasta los 1,88 euros por título, mientras que los de BBVA han caído más de un 9,6%, hasta 9,84. Esto significa que, con los precios actuales, el canje propuesto por BBVA apenas supone una prima del 8,5% para los accionistas de la entidad de origen catalán.

En cuanto a la respuesta formal de la entidad, el Consejo de Banco Sabadell «concluye que la oferta no satisface el interés del banco y sus accionistas, y rechazza la propuesta de BBVA»