César González-Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, asegura en la entrevista con OKDIARIO que los accionistas tomarán la decisión sobre la OPA del BBVA en el último momento, pero que lo que es seguro es que tendrán que hacerlo sin saber si habrá fusión de los dos bancos, necesaria para obtener las sinergias. Asimismo, opina que «lo que era una prima magnífica ya no lo es».

«Para desgracia de todos los accionistas, hay una parte que no van a saber todavía: si la decisión de la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] sobre la OPA será en la fase 1, 2 ó 3, y cuál será la decisión del Gobierno sobre la fusión. Pese a todo, es inevitable que quede una duda sin resolver, que es si al final habrá fusión de Sabadell y BBVA o no. Y el valor de la operación es totalmente distinto en caso de que haya fusión o no porque en ese caso no podrá realizar los ahorros de costes (sinergias) anunciados, o serán muy pequeños. Siempre habrá ese elemento de riesgo importante para la maximización de su valor teórico y creará dudas a los inversores institucionales (fondos de inversión)», explica González-Bueno.

Como es sabido, el Gobierno ha expresado públicamente su rechazo a la operación y su intención es vetar la fusión de BBVA y Sabadell en caso de que la OPA tenga éxito. Aun así, Carlos Torres (presidente del BBVA), pretende seguir adelante pese a que no pueda conseguir las sinergias deseadas, como adelantó OKDIARIO.

Los inversores institucionales accionistas del Sabadell apoyaron inicialmente la OPA, como también adelantó este medio, y el CEO del banco catalán admite que así fue porque «las fusiones les gustan a priori. Pero cuando tienen poco riesgo de ejecución. Porque consideran que hay ahorros de costes, sinergias, que van unidas a reducción sustancial de personas, y el impacto en competencia no les importa. Es perfectamente factible que hubiese habido una consideración de que esta opción podía tener sentido para BBVA».

Pero, desde entonces, las cosas han cambiado mucho por dos motivos, en su opinión. El primero es «la subida en vertical del Sabadell en Bolsa, eso ya ha generado alguna duda, porque lo que podía ser una prima magnífica ya no lo es». Así, la cotización había subido un 59% en el año antes de la oferta, lo que reducía el espacio para hacer una prima mayor. «No es que la prima del 30% no fuera generosa, pero antes era mucho más fácil hacer una prima más generosa. Por eso Torres dijo en su carta que ya no podía pagar más».

«El valor de la suma de los bancos ha disminuido, es un hecho, y el del resto de los bancos ha subido. Si se hubieran comportado como el resto del sector, habrían subido más. Eso ya plantea dudas sobre cómo de favorable ve el mercado la operación, porque si no, la suma de los dos habría subido más que el resto . Cuando presentó la oferta, BBVA cayó; cuando el consejo de Sabadell la rechazó, subió; y volvió a caer con crisis de los bancos mexicanos. Nosotros estamos básicamente correlacionados con el resto de bancos españoles, mientras que BBVA está más correlacionado con los bancos mexicanos».

Reacción social negativa

El segundo motivo es que «se anticipaba que, con una prima abundante, recepción del consejo de Sabadell iba a ser positiva y también la de los demás actores sociales. Sin embargo, ha habido una reacción social muy negativa». A su juicio, el rechazo político a la OPA está relacionado con la reducción de la oferta de banca de pymes, como explica en la otra parte de la entrevista que publica hoy OKDIARIO.

«De las más expresivas ha sido Yolanda Díaz, es una preocupación general por el bien público, el bien social, y el clamor es generalizado. Que el ministro de Economía se preocupe por algo que tiene impacto en la economía es normal, pero es que también la ha rechazado el PP, hasta la CUP, y no sólo en Cataluña, también en Galicia, Asturias, etc. Es un problema real, no es que estemos haciendo lobby».

Después de eso, los institucionales «dicen ahora que tomarán la decisión en el momento en que llegue, que una cosa es que les parezca bien una fusión del Sabadell en genérico y otra cosa es que en ésta en concreto les falta mucha información encima de la mesa para tomar la decisión. Hay muchos requisitos y los plazos son muy largos. Mientras tanto, daremos los resultados y previsiones del tercer y cuarto trimestre, y quizá del primero de 2025. Eso les va a dar mucha información. Y van a ver la evolución tanto de Sabadell como de BBVA».