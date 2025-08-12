El Barça filtra imágenes nocturnas regando el césped del Camp Nou como medida de presión
El Barcelona permitió que se viesen imágenes nocturnas de su estadio
Más problemas en las obras del Camp Nou: una inspección de la ECA encuentra más de «200 deficiencias»
El Barcelona no se resigna y luchará hasta el último aliento por conseguir que el Camp Nou albergue partidos de Liga y Champions en el próximo mes. El club culé dejó que se viese en redes sociales las pruebas de iluminación y regadío que se están ejecutando este mes en su coliseo dando a entender que los 200 problemas que detectó la ECA van camino de ser subsanados.
El hecho es que el Barcelona está presionando y de qué manera para conseguir que el Camp Nou obtenga la licencia de primera ocupación cuanto antes consciente de los millones que se juega. De tener que volver a Montjuic, el club debería asumir otra temporada con grandes problemas de ingresos provenientes de un activo que estaba previsto que estuviese listo para finales de 2024 y que ya casi acumula un año de retraso.
Es por ello que el Barcelona no para de exhibir en redes sociales imágenes que dan a entender que la obra, al menos dentro del primer anillo del estadio, está terminada. El principal problema que tiene a día de hoy el Camp Nou, sin embargo, son unos accesos que distan mucho de estar listos y ser seguros para el paso de aficionados.
Hay que recordar que el club culé se ha comprometido a volver a su estadio en un plan progresivo de aforo que comenzaría en 27.000 aficionados para ir incrementándolo paulatinamente. El Barcelona señala como fundamental la autorización para volver a casa y así conseguir aprobar el ingreso de los palcos VIP que, a su vez, concederían las inscripciones de jugadores como Joan García o Marcus Rashford.
La imagen del Camp Nou en plena noche, con el césped instalado y los sistemas de regadío funcionando a todo trapo no es casualidad. El club, después de haber acogido el Gamper en el estadio Johan Cruyff, espera que esta pesadilla con su estadio termine cuanto antes.