El Barça filtra imágenes nocturnas regando el césped del Camp Nou como medida de presión

El Barcelona no se resigna y luchará hasta el último aliento por conseguir que el Camp Nou albergue partidos de Liga y Champions en el próximo mes. El club culé dejó que se viese en redes sociales las pruebas de iluminación y regadío que se están ejecutando este mes en su coliseo dando a entender que los 200 problemas que detectó la ECA van camino de ser subsanados.

El hecho es que el Barcelona está presionando y de qué manera para conseguir que el Camp Nou obtenga la licencia de primera ocupación cuanto antes consciente de los millones que se juega. De tener que volver a Montjuic, el club debería asumir otra temporada con grandes problemas de ingresos provenientes de un activo que estaba previsto que estuviese listo para finales de 2024 y que ya casi acumula un año de retraso.

Es por ello que el Barcelona no para de exhibir en redes sociales imágenes que dan a entender que la obra, al menos dentro del primer anillo del estadio, está terminada. El principal problema que tiene a día de hoy el Camp Nou, sin embargo, son unos accesos que distan mucho de estar listos y ser seguros para el paso de aficionados.

Hay que recordar que el club culé se ha comprometido a volver a su estadio en un plan progresivo de aforo que comenzaría en 27.000 aficionados para ir incrementándolo paulatinamente. El Barcelona señala como fundamental la autorización para volver a casa y así conseguir aprobar el ingreso de los palcos VIP que, a su vez, concederían las inscripciones de jugadores como Joan García o Marcus Rashford.

La imagen del Camp Nou en plena noche, con el césped instalado y los sistemas de regadío funcionando a todo trapo no es casualidad. El club, después de haber acogido el Gamper en el estadio Johan Cruyff, espera que esta pesadilla con su estadio termine cuanto antes.