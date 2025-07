El Barcelona pide a la UEFA un trato de favor ante el temor de no tener el Camp Nou listo para la Champions

El Barcelona pide un trato de favor a la UEFA y ha solicitado al máximo organismo del fútbol europeo que el primer partido de la próxima Champions lo juegue a domicilio, para así tener más tiempo en las obras del Camp Nou y así poder jugar el primer encuentro como local en este estadio. Esto es así porque la UEFA obliga a tener un mismo campo en la fase liga de la Champions, por lo que si no llegaran a tiempo al Camp Nou, tendrían que jugar hasta enero en el Olímpico de Montjuic en competiciones europeas.

Asi, el Barça pide a la UEFA que altere a su conveniencia el calendario de la próxima Champions y que cuando lo haga, que será un día después del sorteo del 29 de agosto, le coloque la primera jornada un encuentro a domicilio. Así lo ha confirmado Joan Laporta, que confía en que la UEFA «nos permita jugar fuera», apelando a que ahora «tenemos mejor relación» con el organismo que preside Aleksander Ceferin.

Esa primera jornada (de las ocho que se compone la fase liga) de la Champions se disputa del martes 16 al jueves 18 de septiembre. Laporta quiere jugar ahí de visitante para tener más tiempo con las obras del Camp Nou. Solicita que sea en la segunda jornada cuando ya jueguen como local, fechada para el 30 de septiembre y 1 de octubre, lo que supone en la práctica tener dos semanas más de margen.

«Lo que hemos pedido a la UEFA es que nos permita jugar el primer partido fuera de casa. El sorteo es el 28 de agosto y ahí se verá. Espero que la UEFA nos permita jugar fuera. Cada vez tenemos mejor relación con la UEFA. Respeto mucho el trabajo que está haciendo Aleksander Ceferin, su presidente, y creo que podemos confiar en ellos», ha explicado Joan Laporta en una entrevista en Mundo Deportivo.

Si el Barcelona juega el primer partido como local en el Olímpico de Montjuic (o el estadio que sea, pero no el Camp Nou), tendría ya que jugar los otros tres en ese mismo estadio, por lo que si no llega a tiempo con las obras en el Camp Nou, la opción de jugar en el estadio culé ya no sería posible. De ahí que Laporta se empeñe en ganar dos semanas más de tiempo.

Esta petición del Barcelona a la UEFA deja abierta la opción de que los culés tampoco lleguen al Camp Nou a la primera jornada de Liga, que se disputará el 13 o 14 de septiembre. Cabe recordar que la Liga facilitó al Barcelona las cosas al colocarle las tres primeras jornadas de la próxima Liga fuera de casa, por lo que los culés jugarán el primer partido como local el fin de semana del 13 y 14 de septiembre (jornada 4), lo que les permite tener un mes más de margen para seguir con las obras de su estadio y así poder llegar a tiempo para jugar en el Camp Nou en Liga.

Si la primera jornada de Champions como local el Barça teme llegar a tiempo para el Camp Nou (16-18 de septiembre), es que también existe una duda de que se pueda llegar a la primera jornada de Liga, que es antes.