El Barcelona no descarta tener que jugar en Montjuic una tercera temporada

El regreso al Camp Nou le está dando más problemas de los esperados al Barcelona y después del enésimo bochorno con la suspensión del Trofeo Joan Gamper en el remodelado estadio, no se descarta que el Barça pueda jugar una tercera temporada en el Olímpico de Montjuic, al menos hasta febrero, mientras las obras avanzan. A día de hoy no hay nada seguro respecto al regreso al Camp Nou.

El Barcelona, a manos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, no pudo lograr la licencia de primera ocupación a tiempo para poder regresar al Camp Nou el próximo 10 de agosto para la disputa del Trofeo Joan Gamper. El ridículo de la Junta Directiva de Joan Laporta fue dantesco. Anunciaron esta fecha de manera oficial, incluido con un vídeo, a bombo y platillo, para solamente un mes después tener que suspenderlo. Y no es la primera vez que prometen volver en una fecha y no la cumplen. Prometieron volver en noviembre de 2025 o en marzo de 2025, y tampoco lo cumplieron.

Este amistoso ante el Como, previo al debut liguero contra el Mallorca, se disputará finalmente en el Johan Cruyff con solamente 6.000 espectadores. Tras ello, el Barcelona tendrá otro mes de margen, ya que los de Hansi Flick disputarán las tres primeras jornadas de Liga fuera de casa. El regreso al Camp Nou, aunque el Barça no ha querido dar nueva fecha de manera oficial, está esperado para el 14 de septiembre en la cuarta jornada del campeonato ante el Valencia. Pero ya nada es seguro.

Con todos los fracasos que ha experimentado el regreso al Camp Nou desde que se prometiese volver en noviembre de 2024, el socio culé ha escarmentado y sabe que ya nada es seguro con este tema. El 14 de septiembre parece una fecha demasiado cercana para que este problema se solucione y ya no se descartan otras opciones como sería la de regresar al Olímpico de Montjuic.

Jugar una tercera temporada en el Olímpico de Montjuic sería un gran palo para la afición del Barcelona, ya que para nada era lo esperado. Pero es el plan B que plantea el club azulgrana. Y no sería nada raro que sucediese. Si el Barça no tiene el Camp Nou listo para el 16 de septiembre, fecha en la que regresa la Champions con su Fase Liga, el club culé tendría que disputar toda la primera fase hasta febrero en el mismo estadio. Y ese podría ser Montjuic.