Muere repentinamente el atleta Mattia Debertolis tras colapsar en los Juegos Mundiales

Luto en el mundo del atletismo. El italiano Mattia Debertolis murió este martes en la ciudad china de Chengdu tras permanecer cuatro días hospitalizado a consecuencia de un colapso sufrido durante la prueba masculina de media distancia de orientación a pie en los XII Juegos Mundiales. La Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación confirmaron el fallecimiento en un comunicado conjunto.

El incidente ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando Debertolis, de 29 años y considerado una figura consolidada de la orientación italiana (una disciplina que combina carrera a campo abierto con navegación mediante mapa y brújula), se desplomó en pleno recorrido bajo temperaturas extremas de 43 grados en Chengdu. Según el comunicado, recibió atención médica de especialistas chinos de forma inmediata, pero, «pese a todos los esfuerzos de rescate», falleció este 12 de agosto.

Mattia Debertolis y el calor extremo

De acuerdo con la Federación Italiana de Deportes de Orientación el atleta fue hallado inconsciente bajo condiciones de calor extremo, con temperaturas que alcanzaban los 43 grados centígrados, y fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde estuvo acompañado por su familia y representantes de la selección nacional. Los organizadores de los Juegos lamentaron su muerte y expresaron sus condolencias a sus allegados, al tiempo que anunciaron que revisarán las medidas de seguridad en competiciones disputadas bajo temperaturas extremas para prevenir casos similares.

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años para disciplinas que no están incluidas en las Olimpiadas. En la orientación, los atletas navegan por un curso no demarcado utilizando mapa y compás, marcando los puntos designados a lo largo de la ruta en el tiempo más corto. El evento celebrado a unos 50 km del centro de Chengdu, se efectuó bajo intenso calor y humedad, con temperaturas de más de 40 ºC.

Debertolis participaba en la final de la competición masculina de distancia media cuando colapsó. El ganador, el suizo Riccardo Rancan, completó el curso en 45 minutos y 22 segundos. El italiano figuraba como 137 en el Ranking Mundial de Orientación, y competía desde 2014, según la página web de la FIO. Los organizadores de los Juegos Mundiales y la FIO aseguraron que «seguirán apoyando a la familai de Mattia Debertolis y la comunidad de orientación de todas las formas posible», indica el comunicado.