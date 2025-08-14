El precio de la gasolina y el diésel ha mantenido esta semana su tendencia bajista, tras encadenar dos descensos seguidos, y ambos carburantes llegan al Puente del 15 de agosto registrando sus mínimos en lo que va de verano. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha registrado una bajada por segunda semana consecutiva, con un descenso del 0,2%, hasta situarse en los 1,483 euros el litro.

Lo mismo ha ocurrido con el precio medio del diésel, que ha caído de nuevo esta semana, tras abaratarse un 0,63% respecto a la semana anterior, situándose en 1,423 euros el litro, su nivel más bajo desde finales de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Son los precios más bajos en lo que va de verano 2025, coincidiendo con el Puente del 15 de agosto, una de las festividades que más vehículos concentra en las carreteras españolas. Se prolongará desde este jueves hasta el próximo domingo. A lo largo de estos cuatro días, además de los desplazamientos de salida y regreso por el cambio de quincena de agosto, tendrán lugar las fiestas patronales de gran cantidad de pueblos, por lo que se incrementarán los viajes de corta distancia, y los que se realicen a zonas de segunda residencia.

la Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de siete millones de desplazamientos a lo largo de estos cuatro días. Con estos precios, en lo que va de año el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 2,75%, mientras que el del diésel es del 1,4%.

Baja el coste de llenar el depósito

Con estos precios, llenar el depósito de los vehículos de gasolina (55 litros), implica un desembolso de 81,56 euros, unos 5,9 euros menos que en 2024, cuando el gasto era de unos 87,45 euros.

Por otra parte, llenar el depósito de un vehículo medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,26 euros, es decir, 1,98 euros más barato que en estas mismas fechas el año pasado, cuando el coste ascendía a casi 80,24 euros.

El litro de gasolina se mantiene por debajo de los precios previos al estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, y que ascendía a 1,591 euros. Igualmente, el precio medio del litro del diésel se mantiene también por debajo de los niveles anteriores al conflicto, cuando era de 1,479 euros el litro.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de la gasolina en la UE

El diésel acumula ya 128 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando finalizó dicha dinámica.

El precio de los carburantes depende de distintas cuestiones, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con cierto retraso temporal. Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea (UE), situada en 1,618 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,667 euros. En el caso del precio medio del diésel, también es inferior en España respecto a la media de la Unión, que es de 1,540 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,567 euros.