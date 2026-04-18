Golpe al ‘imperio crypto’: lujo, engaños y millones ocultos entre Palma y medio mundo

La capital balear se ha convertido en el escenario de una historia que mezcla lujo desmedido, blanqueo de capitales y una macroestafa internacional con criptomonedas. Lo que durante años aparentaba ser un entramado de inversiones inmobiliarias de alto nivel ha resultado ser una compleja red criminal que movía millones de euros procedentes de víctimas de todo el mundo.

La Policía Nacional ha logrado destapar esta trama en el marco de la ‘Operación Acantilado’, culminando con la detención de cinco personas en Palma y el embargo de bienes en España y Suecia por un valor superior a los 15 millones de euros, incluyendo inmuebles, un barco, un vehículo de alta gama y numerosas cuentas bancarias.

La investigación, que se ha prolongado durante más de dos años, ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Palma, contando con la colaboración internacional del FBI, la policía sueca y la alemana. Gracias a este trabajo conjunto se ha podido seguir el rastro de un dinero que viajaba a través de países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia, Suecia, Panamá y Hong Kong, en un sofisticado circuito financiero diseñado para ocultar su origen ilícito.

En el centro de la trama se encontraba un presunto estafador que ideó todo el entramado con un objetivo claro: introducir en España dinero procedente de una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas y darle apariencia legal. Para ello, adquirió una vivienda de lujo en el paseo marítimo de Palma, ahora embargada, y articuló una red de colaboradores que actuaban como inversores ficticios. Entre ellos se encontraban empresarios extranjeros, uno de los cuales regentaba un modesto negocio hostelero en el casco antiguo de la ciudad, que fue utilizado como pieza clave para canalizar las inversiones.

La estructura de la organización se apoyaba en una compleja red de sociedades pantalla, presuntamente diseñadas por un asesor que actuaba como cerebro financiero. Estas empresas figuraban a nombre de distintos empresarios, pero en realidad estaban financiadas con el dinero de las víctimas del fraude. A través de ellas se llevaron a cabo inversiones millonarias en el sector inmobiliario y hostelero en Palma, incluyendo la compra y reforma de edificios en zonas como El Terreno, el Portixol y el casco histórico, así como la adquisición de locales en el paseo marítimo.

El plan consistía en rehabilitar estos inmuebles y venderlos obteniendo importantes beneficios, pero todo se vino abajo cuando la macroestafa internacional que alimentaba el sistema colapsó. En ese momento, muchos de los proyectos se encontraban a medio desarrollar. El principal responsable huyó al sudeste asiático intentando escapar de la justicia, pero finalmente fue detenido, extraditado a Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable.

Mientras tanto, el resto de implicados en España se encontraron en una situación comprometida: figuraban como propietarios legales de las inversiones y tenían el control de bienes millonarios. Según los investigadores, lejos de colaborar con la justicia, optaron por reorganizarse y repartirse el dinero, intentando sacar beneficio de la situación y continuar con las operaciones.

Antes de que la red fuera desarticulada, los implicados lograron culminar varias operaciones de alto valor, como la venta de un edificio con doce apartamentos destinados al alquiler vacacional, la transformación de un inmueble en una mansión de lujo en Sa Calatrava y la comercialización de dos chalets en primera línea en Es Portixol. Sin embargo, otros proyectos quedaron sin finalizar y han sido intervenidos por las autoridades, entre ellos un edificio en El Terreno que se encontraba en venta por 6,8 millones de euros.

Uno de los detalles más llamativos de la investigación es que, según la documentación incautada, el verdadero propietario de algunas de las propiedades más exclusivas era el estafador condenado en Estados Unidos, aunque nunca llegó a figurar oficialmente como titular, lo que evidencia el nivel de sofisticación del entramado para ocultar la titularidad real de los bienes.

La operación policial ha incluido múltiples registros y ha permitido la detención de empresarios, un contable y un asesor vinculados a la red, todos ellos como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales. Además del embargo de los inmuebles, se han intervenido activos de alto valor como un barco, un coche de lujo y cuentas bancarias con cientos de miles de euros, consolidando uno de los mayores golpes recientes contra el crimen financiero vinculado a las criptomonedas en España.

Este caso pone de manifiesto cómo el auge de las criptomonedas y las inversiones digitales ha sido aprovechado por organizaciones criminales para desarrollar esquemas de fraude a gran escala, utilizando estructuras internacionales y herramientas financieras complejas para dificultar su detección. También evidencia la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delitos, que no entienden de fronteras.

Ahora, con la red desmantelada y los principales implicados detenidos o condenados, se abre un complejo proceso judicial que podría revelar nuevos detalles sobre el funcionamiento interno de la organización y la posible existencia de más ramificaciones. La gran incógnita es cuántas operaciones similares podrían seguir activas bajo la apariencia de inversiones legítimas, ocultando en realidad millones de euros de origen ilícito en algunos de los mercados inmobiliarios más exclusivos.