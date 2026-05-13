La presentación de Alejandra Rubio en la Casa del Libro Gran Vía estaba llamada a convertirse en uno de los acontecimientos sociales del día, pero nadie imaginaba que terminaría dejando una de las imágenes más tensas y comentadas del universo Campos. La hija de Terelu Campos debutaba oficialmente como escritora con Si decido arriesgarme, su primera novela romántica publicada por Grupo Planeta, arropada por su entorno más cercano y especialmente por Carlo Costanzia, quien no quiso separarse de ella en ningún momento durante el acto.

Lo que parecía una mañana tranquila, centrada únicamente en el esperado estreno literario de Alejandra, terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión familiar tras la inesperada aparición de José María Almoguera. El primo de la colaboradora acudió como reportero de El Tiempo Justo y desde el primer momento el ambiente se volvió incómodo. Las miradas entre ambos fueron frías, medidas y muy observadas por todos los presentes, conscientes de que la relación entre los dos no atraviesa precisamente su mejor etapa.

Durante la ronda de preguntas, José María lanzó una cuestión que hizo que la sala guardara silencio durante unos segundos. El colaborador quiso saber si en la novela había referencias directas a algún miembro de su familia. Alejandra, evitando entrar en polémicas, respondió con contundencia que «la familia no tiene un peso fuerte» dentro de la historia. Una respuesta breve, pero suficiente para dejar claro que no estaba dispuesta a convertir la presentación de su libro en un nuevo episodio del conflicto familiar que rodea desde hace meses al clan Campos.

Sin embargo, el momento más comentado de la jornada todavía estaba por llegar. Al finalizar el acto, cuando parte de las cámaras comenzaban ya a desmontarse y los asistentes se acercaban para conseguir una firma, José María sorprendió a todos acercándose directamente a su prima con un ejemplar de Si decido arriesgarme bajo el brazo. El gesto dejó descolocados incluso a algunos miembros de la organización, ya que durante toda la presentación apenas habían intercambiado palabra.

Alejandra aceptó dedicarle el libro, aunque lo hizo manteniendo en todo momento una actitud contenida y nerviosa. COOL ha podido saber en exclusiva qué ha sido exactamente lo que ha escrito en esa dedicatoria que ahora está dando muchísimo que hablar. «Primo, que disfrutes mucho de esta lectura y te aficiones a la novela romántica. Muchos besos, gracias por venir». Una frase aparentemente cordial, elegante y sin reproches directos, pero que muchos asistentes interpretaron como una dedicatoria cargada de segundas lecturas. Una frase en apariencia cordial, cercana e incluso afectuosa, pero que no ha pasado desapercibida entre los asistentes.

Y es que, aunque el mensaje no contiene reproches ni referencias directas a la tensión vivida durante el acto, muchos interpretan que el gesto va más allá de una simple firma de libro. Especialmente por el contexto del encuentro, marcado por la distancia evidente entre ambos y por la pregunta incómoda del propio José María durante la ronda de prensa. Para algunos presentes, el tono de la dedicatoria mezcla educación y cierta frialdad medida, lo que ha alimentado aún más las lecturas entre líneas en torno a la relación familiar.

La presentación de Si decido arriesgarme llega además en un momento especialmente delicado para Alejandra Rubio. Después de anunciar su segundo embarazo y apartarse temporalmente de la televisión para proteger su intimidad, la colaboradora ha centrado todos sus esfuerzos en este debut literario. Una novela romántica de corte juvenil que ya venía rodeada de polémica desde antes de salir a la venta debido a las críticas y burlas recibidas en redes sociales por su salto al mundo de la escritura.

Aun así, Alejandra se ha mostrado tranquila durante toda la mañana y ha defendido con naturalidad esta nueva etapa profesional. La joven ha insistido en varias ocasiones en que sabía perfectamente que cualquier paso que diera iba a ser cuestionado públicamente. Y, visto lo ocurrido hoy, parece que incluso una simple firma de libros puede terminar convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día.