Con platos de tres euros y en Parla: el restaurante donde Omar Montes y Lola Romero se han dado un homenaje en medio de rumores de crisis

La vida sentimental de Omar Montes se ha convertido en noticia estos últimos días tras salir a la luz que una mujer (que no es su actual pareja) se encuentra esperando un hijo de él. En medio de este revuelo, el de Pan Bendito ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y, hasta la fecha, ha preferido no pronunciarse sobre si es verdad que va a volver a ser padre en unos meses. No obstante, varios medios han señalado que Lola, su novia, había abandonado la casa familiar tras enterarse de esta infidelidad. Un dato que ha quedado completamente desmentido después de que la pareja haya reaparecido públicamente como si no hubiera ocurrido nada entre ellos.

La escena ha tenido lugar el pasado 12 de mayo en el municipio madrileño de Parla, donde Omar y Lola han sido fotografiados de la mano y zanjando los rumores de crisis. Es allí donde disfrutaron, junto a la madre del intérprete y un amigo, de una comida en el restaurante Argana, ubicado en la calle París número 24 de la localidad citada. Se trata de un local ambientado en comida mediterránea con un toque marroquí.

En su carta se encuentran platos con precios muy distintos. El más barato es un entrante llamado Zaaluk Marroquí que cuesta 3,00€, hecho con berenjenas, pimienta roja, ajo, perejil y condimentos marroquís. En el otro lado de la balanza, el plato más caro es un calamar salvaje relleno de gambas que cuesta 30,00 €. Entre medias, también hay disponibles recetas como ensalada de mariscos, pastela de pollo con almendras, cuscús con verduras, fritura de pescado y marisco, salmonete a la plancha, entrecot a la parrilla, pasta fresca, pizzas, paninis o chili con carne, entre otros muchos.

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La valoración de Google es 4,1/5 y, a juzgar por los comentarios de los usuarios, parece ser un local con bastante prestigio en la zona. «Suele haber cola para entrar», «Todo estaba super sabroso, buen servicio y con ese toque auténtico que te transporta a Marruecos», «Es un lugar muy tranquilo y acogedor», «La comida árabe está hecha a la perfección», «Buena calidad y sabores muy logrados», «Si pudiera, le pondría más estrellas», escriben algunos de los internautas.

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Cabe destacar que Omar Montes es de origen hispanoárabe. Su madre es española y su padre, un refugiado iraquí que, tal y como ha contado el propio cantante, fue quien introdujo los kebabs en España. Por ello, no es de extrañar que Argana se haya convertido en uno de los restaurantes favoritos del artista para disfrutar de la gastronomía árabe y mediterránea al mismo tiempo.