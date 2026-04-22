Alejandra Rubio lo deja claro: revela el nombre que jamás llevará su hija con Carlo Costanzia y nadie lo esperaba
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están esperando una niña
La colaboradora ha aclarado que no llamará Teresa a su hija
En su momento, Alejandra Rubio manejaba dos nombres: Lola y Ginebra
Alejandra Rubio ha decidido poner fin a uno de los rumores que más fuerza habían cobrado en los últimos días. La joven, que atraviesa un momento especialmente significativo junto a su novio, Carlo Costanzia, ha aclarado públicamente que el nombre Teresa no forma parte de las opciones para su futura hija, desmintiendo así las especulaciones que apuntaban a un posible homenaje familiar.
La colaboradora está esperando a su segundo bebé, una niña que llegará para ampliar una familia que ya cuenta con un hijo de 16 meses. Tanto Carlo como Alejandra, que recientemente han celebrado su segundo aniversario, afrontan esta nueva etapa con discreción, aunque sin evitar el interés mediático que despierta cada uno de sus pasos.
Nadie esperaba algo así
La posibilidad de que la niña recibiera el nombre de Teresa había cobrado fuerza por su evidente carga simbólica dentro de la familia. La elección habría supuesto un guiño directo tanto a su madre como a su abuela, una figura especialmente relevante en la historia de la televisión en España, fallecida en 2023. Sin embargo, Alejandra Rubio ha preferido desmarcarse de esa tradición y optar por una decisión distinta, que responde más a criterios personales que a vínculos familiares.
Durante un encuentro con una conocida agencia, la joven se mostró cercana y accesible, pero también clara al abordar esta cuestión. Sin entrar en detalles sobre las alternativas que maneja, insistió en que el nombre que se había dado por hecho no será finalmente el elegido. De este modo, evita alimentar interpretaciones y mantiene en privado una decisión que, por el momento, sigue sin desvelarse.
El interés por conocer el nombre de la futura niña no es casual, ya que se trata de uno de los aspectos que más curiosidad genera en este tipo de anuncios. En ausencia de confirmación oficial, las especulaciones continúan, aunque ahora con un margen más acotado tras la negativa explícita a la opción más comentada.
Los nombre que suenan con fuerza
Aunque actualmente el nombre sigue siendo una incógnita, existen antecedentes que permiten intuir cuáles podrían ser las preferencias de Alejandra Rubio en este ámbito. Años antes de formar su actual familia, la influencer ya había compartido públicamente algunas de sus ideas sobre los nombres que le gustaría poner a sus futuros hijos. Aquellas declaraciones, realizadas en un contexto muy distinto, han vuelto a cobrar relevancia tras conocerse su nuevo embarazo.
Fue en el programa Viva la vida, espacio que en su momento ocupaba una posición destacada en la parrilla televisiva y que hoy ha sido sustituido por Fiesta, donde Alejandra confesó que tenía claras sus elecciones desde hacía tiempo. En aquel entonces, mantenía una relación diferente y no contemplaba a corto plazo la maternidad, pero sí había reflexionado sobre este tipo de decisiones personales.
En esa conversación, explicó que, en el caso de tener un hijo, le gustaban nombres como Tadeo o Nicolás, opciones que finalmente no se materializaron. Su primer hijo terminó llamándose Carlo, siguiendo una tradición familiar vinculada al padre y al abuelo paterno, una circunstancia que evidencia el peso que pueden tener los acuerdos dentro de la pareja en este tipo de elecciones.
Lola y Ginebra
A diferencia de lo ocurrido con su primer hijo, todo apunta a que en esta ocasión la elección del nombre podría estar más influida por las preferencias de Alejandra Rubio. Entre las opciones que mencionó en el pasado figuran dos nombres que, aunque distintos entre sí, son muy populares: Lola y Ginebra.
El primero de ellos, Lola, ha experimentado un notable aumento de popularidad en los últimos años. Aunque tradicionalmente se ha utilizado como diminutivo de Dolores, en la actualidad se emplea de forma independiente, consolidándose como nombre propio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 25.000 mujeres en España se llaman así, con una media de edad que refleja su uso reciente entre las nuevas generaciones.
Por su parte, Ginebra presenta un perfil muy diferente, tanto por su origen como por su grado de implantación. Se trata de un nombre de procedencia galesa cuyo significado se asocia a la idea de «mujer blanca y hermosa». Su presencia en España es mucho más limitada. Lo llevan alrededor de 500 personas registradas, lo que lo convierte en una opción menos habitual.
Alejandra Rubio da un paso atrás
En paralelo a este proceso, Alejandra Rubio ha optado por reducir su presencia en televisión para centrarse en su vida familiar y en otros proyectos profesionales relacionados con la escritura. Este cambio de rumbo responde a una voluntad de priorizar el cuidado de sus hijos y de gestionar su exposición pública de una manera más controlada.
La noticia de su segundo embarazo ha reforzado esta línea, situando el foco en una etapa marcada por la estabilidad personal y la planificación a largo plazo.
Por ahora, el nombre de la futura niña sigue siendo un misterio, aunque la exclusión de Teresa ha permitido acotar las posibilidades. La decisión final, que previsiblemente se conocerá más adelante, será el resultado de un equilibrio entre tradición, gustos personales y acuerdos de pareja, en un momento clave para la familia.