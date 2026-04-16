Hace unas cuantas semanas, Alejandra Rubio se convirtió en actualidad tras anunciar en De Viernes para confirmar que estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. A pesar de ser una buena noticia, lo cierto es que se vio empañada por la gran cantidad de críticas que recibió. Y todo porque, a pesar de decir que jamás volvería a hacerlo tras confirmar la llegada del primer bebé en ¡HOLA!, lo cierto es que volvió a cobrar un dineral por hacer pública esta información.

Al estar embarazada, por lo que todo le afecta muchísimo más, la nieta de María Teresa Campos tomó una drástica decisión. ¿En qué consistió? En dejar su puesto de trabajo en televisión para centrarse más en su familia, en sus redes sociales y en la promoción del libro que va a sacar a la luz. Eso sí, en las últimas horas, Alejandra Rubio quiso utilizar su perfil en Instagram para compartir algo muy especial con sus seguidores.

¿A qué nos referimos, exactamente? Al momento en el que, en la intimidad de su hogar, comunicó a su pareja, Carlo Costanzia, el sexo del bebé que estaban esperando. La joven preparó una tarjeta que colocó dentro de un sobre. El actor lo leyó y, como era de esperar, no pudo evitar contener la emoción.

«¿Es una niña? ¿En serio?», preguntó, entre lágrimas. «Qué fuerte… Has roto la cadena Costanzia Flores. La primera nena, ¿eh?», recordó el actor a su pareja. Una noticia que no pilló por sorpresa a los que leyeron el texto que acompañaba a esta publicación en Instagram: «No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados, pero… Tus papis te esperan, pequeña».

Como era de esperar, son muchos rostros conocidos los que se han pronunciado ante esta gran noticia para la familia Costanzia Rubio. Entre ellas, Terelu Campos, que no pudo evitar dejar un comentario en este precioso vídeo compartido por su hija: «Ya tengo a mi rey Carlo y ahora, si Dios quiere, a mi princesa. Que Dios os bendiga».

Aunque no se ha pronunciado públicamente, a buen seguro también es una grandísima noticia para Mar Flores. De hecho, durante su paso por el programa DecoMasters donde participó con su hijo Carlo, se mostró encantada con su faceta de abuela: «Le veo lo que puedo, porque es chiquitito todavía y los padres trabajan un montón. Es difícil que todos estemos disponibles y que sea sábado… Estoy deseando que llegue otro bebé y que a Carlo me lo suelten».

Ahora bien, ¿cómo llamarán a la pequeña? Todavía no han dado una respuesta, pero, en su día, cuando hicieron la exclusiva para la revista ¡HOLA! en la que todavía no conocían el sexo del primer bebé, tuvieron algo muy claro: «Si es niña, no creo que sigamos la tradición de llamarla Teresa. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes», aseguró Alejandra Rubio.