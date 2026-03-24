Alejandra Rubio anuncia por sorpresa que abandona Telecinco: «Creo que no he tenido un trato justo»

Alejandra Rubio ha decidido celebrar su cumpleaños anunciando por sorpresa su retirada de la televisión, después de años pasando por los platós de Telecinco, una trayectoria que comenzó en Viva la vida, el programa de los fines de semana de Emma García en el que estaba protegida por su madre Terelu y su tía Carmen (con la que ya no se lleva bien). La nieta de María Teresa Campos, que durante mucho tiempo ha defendido que no vivirá de las exclusivas, se ha llevado un saco de reproches por lo que hizo en ¡De Viernes!, anunciando que será madre por segunda vez tras pasar por caja.

La colaboradora se las prometía muy felices tras anunciar la buena noticia, pero las críticas la están sobrepasando, tanto que hasta su novio Carlo salió ayer a quejarse por los comentarios malintencionados que le llegan. El hijo de Mar Flores no dudó en calificar de «escoria» a muchos de los haters en redes y a colaboradores que van contra ella en todo momento. Lo que más le molestaba es que muchos de esos comentarios venían de otras mujeres, algo que no le entra en la cabeza en plena ola del feminismo.

Todo lo que está sucediendo, sumado a que su primo José María se ha subido al carro para ofenderse por haberse enterado del embarazo por televisión, ha provocado que Alejandra anuncie que «se retira durante unos meses». De esta manera la madrileña quiere pasar más tranquila un embarazo que parece que no está siendo muy agradable, como ha contado.

La discusión clave de Alejandra Rubio en ‘El tiempo justo’

Si ha habido un episodio que le ha hecho tomar esta decisión fue la discusión que tuvo con la periodista Sandra Aladro en el programa de Joaquín Prat. El nivel de tensión hizo que en la despedida Alejandra no pudiera evitar llorar, provocando que Jorge Javier Vázquez, desde otro plató, aprovechase la conexión con Prat para mandarle su cariño y apoyo a la hija de Terelu.

«He tomado decisiones muy impulsivas a lo largo de mi vida. Ahora me he planteado que igual esto no es lo que yo quería para mí. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante haber escrito este libro», así arrancaba su intervención de hoy en Vamos a ver.

«Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 25 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas», ha lamentado.

Pese a todo, asegura que se va «muy agradecida a esta cadena porque he hecho cosas fantásticas y he conocido a gente con la que me llevo muy bien y es fantástica». Esta reflexión llega después de años en los que ha protagonizado desencuentros con su primo José María Almoguera y su tía Carmen Borrego, con los que no tiene relación alguna, algo que no han podido ocultar pese a los intentos de dar normalidad a su relación.

La trayectoria de Alejandra en televisión

Su debut se produjo en marzo del año 2020, en plena pandemia, donde acudió como colaboradora de Viva la vida, programa en el que ya trabajan su madre y su tía como colaboradoras, además de que su primo lo hacía en labores de producción tras las cámaras. Antes ya había comenzado a dar sus primeros pasos en Mtmad, la plataforma de influencers de Mediaset, donde llegó a tener su propio canal contando su día a día.

Aunque su vida estaba, en un principio, enfocada para el mundo de la moda, puesto que estudiaba diseño, la televisión se cruzó en su camino. Llegaron programas como La isla de las tentaciones, Fiesta y Así es la vida, donde se fue ganando el rol de colaboradora para cumplir con la cuota Campos, pero siempre ha sido una de las más díscolas. También ha sido comentarista habitual de Gran Hermano, Supervivientes y otros realities de la cadena.

Como ya es habitual en ella, las noticias de sus dos embarazos las ha desvelado a golpe de exclusiva, ya sea en revistas o en televisión, pero nunca ha querido guardarse esa noticia para los programas en los que trabajaba, algo que no ha gustado nunca a sus compañeros.

Tras mucho intentar negarlo, en su despedida de la televisión Alejandra Rubio ha confirmado lo que ya se sospecha: no está cómoda en este mundo. «No me siento especialmente orgullosa de cómo me he ganado la vida», de esta manera se ha despedido renegando, otra vez, de lo que le ha dado la popularidad y de comer en los últimos seis años. Habrá que esperar a saber cómo van las ventas de su libro.