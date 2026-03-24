El complicado futuro laboral de Alejandra Rubio tras abandonar la televisión

Alejandra Rubio ha tomado una drástica decisión laboral después de que hace seis años comenzase a colaborar en programas de televisión. Tras colaborar en la mayoría de los realities de Telecinco y ser colaboradora en programas como Vamos a ver, Viva la vida, Fiesta, Así es la vida y El tiempo justo, nada más anunciar su segundo embarazo ha anunciado que abandonará por completo este trabajo de colaboradora. Tal y como ha confesado al anunciar su retirada, ahora mismo se abren muchas dudas acerca de la economía familiar, puesto que Carlo Costanzia, su pareja, tampoco tiene trabajo conocido en estos momentos.

Alejandra pertenece a la nueva generación de nepo babies (hijos de famosos que aprovechan la fama de sus padres para comenzar en su profesión) entre la que también están Gloria Camila Ortega, Rocío Flores y algunos de los hijos de Kiko Matamoros (puesto que no todos han entrado en el mundo de la prensa rosa). Su propia madre es el claro ejemplo de crecer al regazo de su progenitora, puesto que ella hizo carrera durante mucho tiempo junto a María Teresa Campos, aunque sus mayores éxitos llegaron cuando comenzó su carrera en solitario como presentadora de Con T de Tarde (Telemadrid) y varios realities como La granja de los famosos (Antena 3). Su tía Carmen Borrego también creció junto a la gran María Teresa, aunque siempre lo hizo como directora de programas, labor que decidió abandonar cuando saltó a otro lado de las cámaras en el reality Las Campos. Desde entonces la hemos visto en portadas, colaborando en todo tipo de programas y protagonizando un abandono tras otro en realities como GH y Supervivientes.

Alejandra Rubio parecía que quería romper con esa tradición familiar, llegando a decirse que ella no estaba interesada en la televisión y que pretendía seguir los pasos de otras hijas de famosos como Andrea Janeiro y Julia Janeiro, que se han desmarcado por completo de los medios. Pero en 2020 decidió comenzar a colaborar en Viva la vida, aunque antes ya se había dejado ver con su propio canal de Mtmad (plataforma de influencers de Mediaset).

Sin televisión y asegurando que no está «especialmente orgullosa» de cómo se ha ganado la vida en los últimos años, quedan muchas dudas de qué hará Rubio a partir de ahora. De su carrera como diseñadora de moda nunca más se supo, puesto que después ha querido formarse como actriz, estudios que muchos han puesto en entredicho, calificándolos de unos pequeños cursos de interpretación. Por lo pronto parece complicado que la veamos actuando en Netflix en los próximos meses.

A la hija de Terelu Campos le queda su gran baza, que es la del mundo literario, al que llega gracias a la novela romántica titulada Si decido arriesgarme. Aunque publica con Esencia Libros (del Grupo Planeta), en su editorial no estarán muy contentos de perder la exposición de tener a una autora en televisión casi todos los días.

En caso de no cumplir con las ventas esperadas a partir del 17 de mayo, fecha en la que estará a la venta, las cosas pintan mal para la pareja. En ese caso, a Alejandra le podría quedar la solución más sencilla y en la que podría encajar perfectamente: convertirse en influencer.

Su perfil es perfecto para dedicarse de pleno a este mundo en el que mujeres como Violeta Mangriñán, Rocío Camacho, Dulceida y Lola Lolita (por poner algunos ejemplos) facturan cientos de miles de euros. Su apellido, su presencia ante las cámaras, su belleza y el gusto por la moda son características que ya tiene.

A eso se le une que se ha convertido en madre, por lo que saltaría a la liga de las conocidas como ‘insta mamis’, donde Anabel Pantoja no ha podido sacar todo su potencial tras el ingreso de su hija y los problemas legales que todavía le persiguen. Lo único es que comience a trabajar en ello, puesto que hasta ahora ha tenido completamente abandonadas las redes sociales.

¿En qué trabaja Carlo Costanzia?

El hijo de Mar Flores tendrá que colaborar en la economía familiar, algo que ya ha podido hacer tras participar en DecoMasters y su enésima exclusiva en ¡De Viernes! Esas son, que se sepa, sus únicas fuentes de ingresos, puesto que su carrera como cantante y como actor ahora mismo están completamente paradas, especialmente tras tener que cumplir condena por estafa.

El italiano, como así se hace llamar en redes sociales, emprendió al montar una barbería en pleno barrio de Puente de Vallecas, donde vivía hasta que se mudó a Aravaca (uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de Madrid) para vivir en casa de su novia y tener cerca, de paso, a su suegra Terelu. El negocio apenas ha estado unos meses abierto y no ha llegado a cumplir un año, puesto que ahora mismo busca traspasarlo.

¿Se marcha de Telecinco para fichar por otra cadena?

Con estas dudas no sabemos si veremos de nuevo a la pareja en pocos meses en televisión o es que esconden una jugada maestra. La teoría más loca ahora mismo es que Alejandra Rubio haya podido recibir una oferta de Antena 3, donde podría colaborar en espacios como Espejo Público y Ahora Sonsoles. Allí podría llegar después de que Laura Matamoros haya anunciado que se marcha a Los Ángeles durante una temporada.

En estos programas, además, se trata con mucho más cariño a los famosos y colaboradores, por lo que podría sentirse más arropada. De cumplirse esta teoría, sería un movimiento bomba en el mundo televisivo.