Sale a la luz el secreto mejor guardado de Alejandra Rubio con su hijo Carlo: «No sé…»

Alejandra Rubio está a punto de celebrar el primer cumpleaños de su hijo y de momento ha conseguido que nadie filtre ninguna foto de él. Hay que tener en cuenta que la joven forma parte de una de las familias más mediáticas de la prensa del corazón y ha estado expuesta durante muchos años. En un primer momento no quería trabajar en la pequeña pantalla, pero terminó cayendo en la tentación y ahora es colaboradora de Telecinco. Entiende que hay mucha gente interesada en su vida privada, pero no quiere poner en riesgo la intimidad de su bebé y ha pedido que nadie le haga fotos cuando se encuentre con ella por la calle. Alejandra atiende a la prensa, aunque lleva a cabo todo tipo de estrategias para evitar que los reporteros puedan verla junto al pequeño Carlo.

En esta noticia vamos a desvelar el secreto mejor guardado de Alejandra y tiene mucho que ver con su primogénito. Como todo el mundo sabe, la influencer es madre primeriza, así que ha utilizado los consejos de algunos expertos para criar de la mejor manera a su hijo. Según ha contado ella misma a través de su cuenta de Instagram, ha descubierto que Carlo duerme mucho mejor con el ruido seco, una técnica que utilizan muchos padres para tranquilizar a los pequeños de la casa. «Yo decía: esto no lo voy a usar, esto no es necesario… Mentira. Acabé usándolo como la mayoría», ha empezado diciendo. No obstante, se ha dado cuenta de que estaba equivocada: «No sé en qué momento lo quitaré, pero es algo muy útil a la hora de dormir».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Sin darse cuenta, la hija de Terelu Campos ha dado unos datos bastante interesantes y sus palabras están generando mucha repercusión porque nunca había hablado de una forma tan natural. A continuación, vamos a desvelar el resto de consejos que les ha dado a sus seguidores.

Los trucos y consejos de Alejandra Rubio

Como decimos, Alejandra Rubio ha ido aprendiendo a base de experiencia qué rutinas le resultan más efectivas con su hijo y ha decidido compartirlas para que otras madres primerizas puedan sentirse acompañadas en esta etapa.

Uno de los aspectos que más recalca es la necesidad de preparar un ambiente tranquilo antes de dormir, algo que ella consigue atenuando las luces de la casa y reduciendo cualquier tipo de ruido que pueda alterar al pequeño. Explica que este gesto, aparentemente sencillo, contribuye a que el bebé relacione la calma con la llegada de la noche y por lo tanto concilie el sueño con mayor facilidad. Alejandra reconoce que, en un principio, pensaba que bastaba con acostarle cuando mostraba signos de cansancio, pero pronto descubrió que este tipo de detalles hacen una gran diferencia.

Otro de los consejos que considera fundamentales está relacionado con la constancia en los horarios. Según ha relatado en varias ocasiones, procura que Carlo tenga siempre una rutina predecible tanto en las siestas como durante el descanso nocturno, porque ha comprobado que esa regularidad ayuda al niño a sentirse más seguro y relajado. Aunque admite que no siempre es fácil mantener una pauta estricta, sobre todo en los primeros meses, asegura que el esfuerzo termina compensando porque el bebé descansa mejor y ella puede organizar el resto de sus obligaciones con mayor claridad.

Además, insiste en que lo importante no es únicamente el horario, sino también el ritual que acompaña a cada momento de sueño, como un baño relajante, una nana o unos minutos de caricias, gestos que el pequeño aprende a reconocer como señales de que ha llegado la hora de dormir. Alejandra defiende que mantener este tipo de rutinas no solo aporta beneficios al descanso del bebé, sino que también ofrece a los padres un mayor control sobre su día a día, reduciendo la sensación de caos que a menudo acompaña a la maternidad.

¿Qué ropa le pone a su hijo?

Alejandra Rubio también ha ofrecido consejos muy prácticos que van más allá de los hábitos de sueño y del ruido seco. Uno de ellos tiene que ver con la elección de la ropa, ya que considera fundamental optar por prendas confeccionadas con tejidos suaves y transpirables que eviten rozaduras o irritaciones en la delicada piel del niño. Explica que, aunque pueda parecer tentador acumular una gran cantidad de ropa y accesorios, lo más recomendable es tener pocas piezas pero que resulten realmente útiles, fáciles de poner y cómodas tanto para el niño como para los padres. De hecho, recalca que la maternidad le ha enseñado a priorizar la utilidad frente a la estética, aunque siempre sin renunciar a que el pequeño vaya bien arreglado.

No podemos olvidar que la intención de Rubio era estudiar Diseño, así que entendemos que para ella la ropa es importante. Sin embargo, no ha tardado en darse cuenta de que hay algo que debe estar por encima: la comodidad del bebé. Quiere que todo el mundo lo sepa y ha puesto encima de la mesa su punto de vista para intentar ayudar a sus fans.