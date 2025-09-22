Alejandra Rubio no se calla y suelta la bomba que lo cambia todo: «Mi familia…»

Alejandra Rubio ha soltado una bomba que lo cambiará todo. Sin darse cuenta se ha posicionado al lado de Carlo Costanzia di Costigliole, dándole la espalda a Mar Flores. La modelo no estaba invitada a la exclusiva fiesta que organizó Terelu Campos para celebrar sus 60. Sin embargo, Alejandra apareció no tener ningún problema al respecto y, cuando le preguntaron por la ausencia de su suegra respondió: «Yo estoy aquí en el cumpleaños de mi madre y ya está, vale. Es que, ¿qué queréis que os responda? Que muchas felicidades a mi madre y que sea una noche preciosa. ¿Cómo lo explico?».

La nieta de María Teresa Campos habló con la prensa y reconoció que ella también formaba parte del mundo del espectáculo, pero aseguró que es bastante vergonzosa y que se sentía muy incómoda dando ciertas explicaciones. «Que yo trabajo aquí, pero soy más tímida de lo que os podáis imaginar. Entonces, aquí hay que entender la repercusión, ¿no? Todos aquí, pues, me dan cosas. Yo digo que paz y amor, y que me dejen vivir un poquito, ¿vale? Es mi forma de ser, ya está. Yo soy así». El problema es que definió a Carlo Costanzia de Costigliole como «mi familia» y estas palabras no le van a sentar bien a Mar Flores.

No podemos olvidar que la modelo ha escrito un libro de memorias, titulado Mar en calma, en el que afirma que su ex marido tuvo un comportamiento presuntamente incorrecto con ella. Por eso es tan importante que, en mitad de este escándalo, Alejandra haya posado con Carlo con total naturalidad.

La polémica está servida, a pesar de que Rubio le haya querido restar importancia a la situación. «Ay, cariño, me puedes preguntar de otra cosa, es que no sé qué decirte. Ya he respondido, es que no sé qué más decir, ¿vale? No sé qué connotación puede tener una foto con lo que es mi familia, entonces, ya está. No, ya lo he dicho. Es que nadie ha hecho nada malo, ¿vale? Hay que ser normales. Si otras personas se lo quieren tomar de otra forma, que se lo tomen. Estamos siendo normales», responde cuando escucha preguntas relacionadas sobre el veto de Terelu Campos a Mar Flores.

Los problemas de Alejandra Rubio

En OKDIARIO hemos repasado e informado detalladamente sobre los conflictos que han separado a la familia Campos en los últimos tiempos. Por ejemplo, no se nos han escapado los reproches de José María Almoguera hacia Carmen Borrego y también hemos estado muy atentos a los dardos envenenados que Terelu Campos le ha lanzado a su hermana en algunas de sus entrevistas. Sin embargo, estas polémicas no son las únicas en la lista de preocupaciones de Alejandra Rubio. A partir de ahora, la joven tendrá que hacer frente a la tensión que existe entre sus suegros.

Carlo Costanzia y Mar Flores han convertido en enemigos íntimos y Rubio, con sus gestos, le ha dado la razón al italiano, aunque tampoco quiere hablar mal de la modelo públicamente. «Cariño, no, ya. Yo estoy hablando de mi vida, no de la vida de los demás. Bueno, ¿y qué hago? Pues es mi primo. Ya le he felicitado hoy por su desfile. Ya está, ahora le veré, le daré dos besos y ya está», declara de forma tajante cuando la prensa se interesa por la relación que existe entre ellas.

La petición de Alejandra Rubio

Este fin de semana hemos vivido un suceso que marcará un antes y un después en la crónica social. Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar respuesta a las acusaciones que ha recibido a través del libro escrito por Mar Flores. Ha negado la mayor y ha asegurado que se pondrá en manos de especialistas para decidir si toma medidas legales contra la modelo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las Campos? Que Terelu estaba trabajando de colaboradora en el espacio presentado por Santiago Acosta mientras su consuegro lanzaba reproches contra Mar.

Alejandra Rubio entiende perfectamente cuál es el trabajo de su madre, pero le ha pedido que se mantenga al margen cuando viva situaciones de este tipo porque no quiere que haya tensiones dentro de su familia. «Ella está en una situación complicada. He tenido una conversación con ella. Le he pedido que no se meta en absolutamente nada. Ella estaba de acuerdo desde el minuto uno y es lo que iba a hacer y ha hecho. No va a hablar de Mar Flores. Mi madre tiene su vida. Esto no le importa más allá de que le afecta a mi pareja», ha declarado en ¡Vaya fama!.

Alejandra es consciente de las dudas que hay encima de la mesa y ha dejado claro que, de momento, no ha roto su vínculo con Mar Flores, aunque admite que disfruta de mucha más complicidad con Costanzia. «He estado mucho con él, tengo una relación fantástica. Hablo con él prácticamente todos los días de mi vida, con Mar no tanto, pero es una relación distinta. A él le veo mucho, le estoy muy agradecida. Con ella también, pero es verdad que he tenido más cercanía con él», comenta al respecto. Para terminar, ha aclarado el motivo de su postura: «Es una relación que viene desde hace tiempo entre nosotros. Él venía mucho a España a vernos, ahora podemos ir nosotros también a estar con ellos».