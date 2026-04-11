Terelu Campos, en su peor momento: en dos días va a pasar por el quirófano por este motivo

Terelu Campos está atravesando un momento muy complicado y en OKDIARIO sabemos el motivo. A sus compromisos profesionales y a la intensa exposición mediática se suma ahora un problema de salud que, lejos de remitir, ha ido complicándose hasta obligarla a tomar una decisión médica. En unos días, la hija de María Teresa Campos tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para poner fin a una dolencia que arrastra desde hace semanas.

El origen de este contratiempo se encuentra en un orzuelo que, en principio, no revestía gravedad, pero cuya evolución ha terminado por complicarse. Terelu ha explicado que esta infección ocular estaba directamente relacionada con una bajada de defensas provocada por el estrés acumulado en las últimas semanas.

El problema de salud de Terelu Campos

Durante su participación en el programa ¡De Viernes!, la colaboradora ya había dado algunas pistas sobre su estado, apareciendo en plató con gafas de sol para proteger su ojo afectado. En aquel momento, restó importancia a la situación, aunque reconoció que el origen del problema estaba en el desgaste físico y emocional. Sin embargo, con el paso de los días, la evolución no ha sido la esperada.

De hecho, la semana pasada Terelu Campos no pudo acudir a su puesto habitual en el programa debido a una complicación derivada del propio orzuelo. Fue entonces cuando se confirmó que la infección había empeorado, obligándola a priorizar su recuperación. La ausencia llamó la atención de los espectadores, habituados a su presencia constante, y encendió las primeras señales de alarma sobre su estado de salud.

Tras someterse a una revisión médica en Madrid, la situación ha quedado definitivamente aclarada. La colaboradora ha confirmado ante los medios que deberá pasar por quirófano en los próximos días para solucionar el problema. La intervención, prevista en principio para comienzos de la próxima semana, consistirá en la extirpación del orzuelo, una cirugía menor pero necesaria para evitar complicaciones mayores.

Así se encuentra Terelu Campos

Aunque se trata de un procedimiento sencillo desde el punto de vista clínico, la decisión de operar no ha sido tomada a la ligera. Los especialistas han considerado que, ante la falta de mejoría y el riesgo de que la infección continúe avanzando, la opción más adecuada es intervenir. De este modo, se busca poner fin de manera definitiva a una dolencia que ha afectado de forma notable al día a día de la tertuliana.

Fiel a su carácter, Terelu ha afrontado la situación con cierta ironía, reconociendo públicamente que ella misma «se la ha liado parda», en alusión a la cadena de acontecimientos que han desembocado en esta operación. Sin embargo, detrás de ese tono distendido se percibe el desgaste de varias semanas marcadas por el malestar físico y la preocupación.

La necesidad de acudir a un centro médico para someterse a esta intervención ha alterado por completo su agenda, tanto profesional como personal. En un momento en el que su presencia mediática es constante, este paréntesis forzado supone un cambio significativo que la obligará a centrarse exclusivamente en su recuperación.

Una Semana Santa complicada

Este problema de salud ha condicionado de manera evidente la Semana Santa de la familia Campos. A pesar de las molestias, Terelu no quiso renunciar a una de las tradiciones más importantes para su entorno familiar: el viaje a Málaga para asistir a las celebraciones religiosas. Allí, la colaboradora acudió a la procesión del Cautivo, uno de los actos más emblemáticos del Lunes Santo.

La visita a la Cofradía de Nuestro Señor Cautivo tuvo un significado especial, no sólo por la devoción que siempre ha mostrado la familia hacia esta imagen, sino también por la carga emocional que supone continuar con una tradición muy vinculada a la figura de su madre. En esta ocasión, la experiencia estuvo marcada por las ausencias y por un contexto familiar complejo que añadió un componente aún más sensible al momento.

Durante esos días, Terelu tuvo que recurrir de forma habitual a las gafas de sol para proteger su ojo, una imagen que no pasó desapercibida y que reflejaba las dificultades que estaba atravesando. Aun así, su presencia en Málaga evidenció su intención de mantener la normalidad en la medida de lo posible.

Alejandra Rubio también tiene problemas

La Semana Santa no sólo ha estado marcada por la situación de Terelu. Su hija, Alejandra Rubio, también ha tenido que hacer frente a un contratiempo de salud durante estos días. Embarazada de cuatro meses y medio de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, la joven sufrió una gastroenteritis en pleno Jueves Santo.

El episodio obligó a Alejandra a acudir al hospital, donde fue atendida y permaneció bajo supervisión médica. Fue ella misma quien explicó lo sucedido a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen en la que aparecía con una vía en el brazo. Este imprevisto añadió una nueva preocupación para la familia en un momento ya de por sí delicado.

A pesar de todo, la evolución de la joven ha sido favorable, lo que ha permitido rebajar la tensión generada por este incidente. Sin embargo, la coincidencia de ambos problemas de salud en el núcleo familiar ha convertido estas fechas en un periodo especialmente complicado.