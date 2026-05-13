La banda sonora de ‘La odisea’ ha sido un reto para Christopher Nolan: 35 gongs de bronce para crear «algo único»

La adaptación de La odisea está haciendo honor a su nombre y ahora, muchos entienden por qué, en más de un siglo de historia del séptimo arte, el poema épico de Homero no ha tenido demasiadas versiones cinematográficas. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, Christopher Nolan aborda su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Palabras mayores para un hombre que retrató con precisión científica los agujeros negros en Interstellar (2014), ató cámaras IMAX a aviones de combate en Dunkerque (2017) y configuró todo el éxito posterior del cine de superhéroes con el triunfo taquillero de El caballero oscuro (2008). Pero por si el rechazo al abuso del CGI (efectos generados por ordenador) y el complejo rodaje en alta mar no fuesen suficientes, ahora en una reciente entrevista, Nolan ha explicado cómo La odisea ha sido un reto incluso en la concepción de la banda sonora creada por Ludwig Göransson.

Programada para llegar a las salas de cine el próximo 17 de julio, la cinta marca la tercera colaboración entre el cineasta británico y el compositor sueco. Con tan sólo 41 años, Göransson es uno de los artistas musicales más respetados del gremio. En su vitrina de premios ya lucen tres premios de la Academia, el último de ellos por la reciente Los pecadores. Y como parece que nada puede ser normal en esta titánica empresa narrativa, el diseño de la banda sonora original configurado entre el virtuoso y el realizador tampoco podía quedarse en un marco musical normativo.

En este caso, el director de Memento (2000) pidió explícitamente que no se utilizase una orquesta en la partitura creativa que conducirá el regreso de Ulises a Ítaca.

La banda sonora de ‘La odisea’: ¿El cuarto Oscar de Ludwig Göransson?

Con un estreno programado para dentro de dos meses, Nolan lleva varias semanas de plena promoción de La Odisea, donde ha hablado de los esfuerzos del rodaje y, por primera vez, de una banda sonora que utilizará instrumentos arcaicos.

Por lo que sabemos, Göransson usó 35 gongs de bronce de diferentes tamaños y granó con sintetizadores en un proceso creativo con contacto directo con el director.

«No es que existiera una orquesta en aquella época. Fue un reto y también una oportunidad para intentar crear algo único», le revelaba Nolan a la revista Time.

La música va a tener un papel narrativo fundamental en la adaptación y buena prueba de ello es el fichaje del artista hip-hop, Travis Scott, quien dará vida a un bardo en la trama: «Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, que es análoga al rap».

No nos imaginamos al artista de Goosebumps rapeando sin base dentro de la cinta, pero viendo todas las licencias que el londinense se está tomando con el material de Homero, tampoco nos extrañaría lo más mínimo.

El miedo a una «odisea woke»

Sólo en datos de preventa, La odisea ha recaudado ya 1,5 millones de dólares en las salas de cine estadounidenses. Para ser rentable, la producción debería alcanzar unas cifras en torno a los 800 millones.

El intento de verosimilitud de Nolan con la banda sonora contrasta con varios desaires históricos e inexactitudes respecto a la obra primigenia. De hecho, ya existe una campaña que tilda al trabajo como una película woke, tras los rumores que vinculan al actor trans Elliot Page como Aquiles.

Lo que sí está confirmado es que la intérprete de ascendencia Keniata, Lupita Nyong’o (ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud), encarnará a dos personajes: Helena de Troya y su hermana Clitemnestra, la esposa de Agamenón.

El reparto principal nos presenta a Matt Damon como Ulises, Tom Holland como Telémaco y a Anne Hathaway en la piel de Penélope. Tras ellos, aparecerán toda una serie de caras conocidas del impacto mediático de Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson y Jon Bernthal, entre otros.