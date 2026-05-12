Xabi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, sobre Amaia Montero: «Mareaba al pobre técnico de sonido”

El comienzo de la gira de La Oreja de Van Gogh, que lleva por título Tantas cosas que contarte, no ha tenido las reacciones esperadas, puesto que la voz de Amaia Montero ha sido lo más comentado tras los dos primeros conciertos en Bilbao este fin de semana. Tanto es así, que se asegura que la cantante está muy afectada por todo lo que está leyendo en redes sociales y está reviviendo los peores momentos de su carrera en solitario, cuando tuvo que parar por completo para cuidar su salud mental. Xabi San Martín, teclista y letrista del grupo, ha dado una entrevista tras estos dos conciertos, en la que no ha dudado en hablar de las críticas a Amaia y comentar la salida de Leire Martínez en 2024, de la que muchos se han acordado en los últimos días.

Fans y hasta expertos en voz han criticado algunos de los momentos que se han viralizado por las redes sociales con desafines y desajustes de la cantante. El coach vocal Israel del Amo no ha dudado en cargar contra ella, dejando claro que es por falta de «trabajo», criticando que haya tenido un año entero para preparar esas canciones con sus compañeros. También los fans, que en muchos casos ya ven cómo la gira se puede ir al traste cuando apenas han dado dos conciertos. San Martín ha salido al paso de estas acusaciones en una entrevista, asegurando que Amaia ha «currado muchísimo», y que «no ha parado de trabajar». Es más, reconoce que «mareaba al pobre técnico de sonido, a Borja, porque pedía repetir las canciones cinco veces».

Para que no haya dudas, el artista ha explicado que su compañera «sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía en ella», por lo que reconoce su «templanza» y «valentía», asegurando que el resto del grupo se «hubiera derrumbado» si cayeran sobre ellos esas críticas.

Amaia Montero «ha dado clases de canto» antes de la gira

Aunque en el grupo no son ajenos a los comentarios, sí que quiere dejar claro que han «estado muy de espaldas», entendiendo que es «frívolo» y que es «hasta lógico» que haya memes y bromas con los bailes y los estilismos encima del escenario.

En lo que sí que ha dado detalles es sobre la preparación de Montero: «Ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración… En plan obsesivamente perfeccionista».

En la charla mantenida con el periódico El Correo, Xabi también ha explicado las palabras de la vocalista, cuando reconoció haberlo hecho fatal al cantar Todos estamos bailando la misma canción. «Amaia se elevaba en una plataforma que se movía un montón, vibraba. Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario», por eso decidieron que en el segundo concierto no se cantaría ese tema, cambiándose por otro más fácil para hacerlo sobre la plataforma, aunque con el paso de las fechas no descarta que vuelva.

Las nuevas canciones de La Oreja de Van Gogh

Aunque para esta gira sólo hay clásicos (celebran 30 años de grupo), San Martín ya ha anunciado que habrá nuevas canciones, tantas «casi como para un LP».

También ha tenido palabras hacia Leire Martínez

Con el regreso de Amaia Montero ha coincidido el inicio de gira de Leire Martínez en solitario, por lo que muchos se han acordado de ella. Preguntado por la polémica salida de la cantante, asegura que para ella no tienen más que «gratitud» y recuerda que han estado «media vida juntos», reconociendo que le deben «muchísimo».

Los próximos conciertos de La Oreja de Van Gogh: