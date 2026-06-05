‘El Show de Bertín’ confirma a su invitado para hoy, viernes 5 de junio

El Show de Bertín, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, esto no es producto de la suerte o de la casualidad. Entre otras tantas cuestiones, porque Bertín Osborne y todo su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los mejores invitados, hacerles sentir como en casa y, sobre todo, hacer disfrutar a los espectadores con las anécdotas y las confesiones que salen a la luz. Tras la visita de Santi Rodríguez, El Show de Bertín recibe este viernes 5 de junio a uno de los artistas más queridos de nuestro país. Alguien que ha conseguido marcar un gran punto de inflexión en la industria musical. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Antonio Carmona.

El madrileño, más allá de pasárselo en grande en el programa que se emite cada viernes en Canal Sur Televisión, aprovechará para desvelar en qué proyectos está inmerso en la actualidad. Pero no solamente hablará de cuestiones profesionales, sino que también se sincerará en el terreno personal. Es más, entre otras tantas cuestiones, desvelará cómo está viviendo su nueva etapa como abuelo. De esta manera tan concreta, también conoceremos más detalles de la vida personal del artista, así como su relación con su familia. Entre el gran número de anécdotas que el invitado de El Show de Bertín compartirá esta noche, una de las más sorprendentes tiene que ver con su madre. Y es que explicará el disgusto que ella se llevó cuando le dijo que se iba a casar con una paya.

Por si fuera poco, también se sincerará como nunca sobre la excepcional relación que tiene con sus hijas y, a su vez, recordará el vínculo tan especial que le une a la familia Flores. A raíz de esta confesión, dará a conocer el motivo por el que Lola Flores se vio obligada, junto a los Carmona, a saltar una tapia en una discoteca de Ibiza.

En cuanto a la mesa de colaboradores de El Show de Bertín, en esta entrega se pronunciarán sobre las despedidas de solteros y las bodas. Todo ello mientras se darán detalles de la sorprendente historia de amor de Diego Benjumea y su suegra. Pero no todo queda ahí, puesto que Bertín Osborne y los colaboradores se enfrentarán a un divertidísimo juego que no falta en este tipo de eventos.

Además, Susana Saborido sorprenderá a los espectadores con un dato jamás contado sobre su despedida de soltera. Lejos de que todo quede ahí, Antonio Carmona tendrá que tirar de intuición en el juego llamado Los Bertinazos, donde el invitado de esta noche deberá adivinar si las historias que sacan a la luz sobre el presentador son reales o no. ¡Un reto de lo más complicado, qué duda cabe!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, programa presentado por Bertín Osborne, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.