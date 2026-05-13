Marta López habla sin filtros sobre su frustrado deseo de volver a ser madre: «A partir de los 50 ya no te hacen in vitro»

Marta López está en una nube. La colaboradora televisiva, que pasó por el altar el pasado mes de junio junto a Alejandro —que tiene doce años menos que la tertuliana—, ha podido disfrutar por fin de su ansiada luna de miel. La ex concursante de GH ha volado hasta un lugar de ensueño: Maldivas, donde ha pasado unos días en estas playas paradisíacas con el hombre de su vida.

Sin embargo, y pese al pletórico momento que vive —y sobre todo desde que ha cumplido su sueño de casarse con Alejandro—, Marta López está disgustada, en cierto modo, por su futuro con su marido. ¿El motivo? La imposibilidad de ampliar la familia.

Marta López desvela si tiene pensado tener más hijos

A punto de celebrar su primer aniversario de casada, Marta López ha concedido una reveladora entrevista. Pero no, no desde el plató de televisión en el que trabaja. Tampoco desde su casa de Madrid. La tertuliana ha abierto el álbum de fotos de su viaje de novios, que ha llegado meses después de su paso por el altar.

La colaboradora ha volado hasta Maldivas, un destino muy frecuente para los recién casados. Si por algo se caracteriza López, es por ser todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Es más, no dudó en vender en Lecturas la exclusiva de su boda —al igual que ha hecho ahora con su luna de miel—.

Más allá de compartir estos primeros posados veraniegos, en los que luce figura y un cuerpo tonificado, la colaboradora ha concedido una reveladora entrevista en la que ha hablado de sus planes de futuro con Alejandro, en los que no cabe la posibilidad de tener hijos. ¿El motivo? La edad de la tertuliana, que ya ha superado la barrera de los 50 años.

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«Ojalá pudiera estar embarazada. Tengo 52 años. A partir de los 50 no te hacen in vitro», ha revelado la colaboradora de Telecinco, que ha descartado ser madre de manera biológica.

Aunque López ya tiene tres hijos, y por ello tampoco anhela ser madre, sí que siente cierta pena por su marido, que a sus 40 años no va a poder ser padre. «Lo digo con pena por él, yo ya estoy cubierta como madre. He ido a preguntar a ver si podía ser madre y habría que hacer unas viguerías que pondrían en riesgo mi vida. Alejandro, si quiere ser padre, será padre. Nunca le voy a quitar esa ilusión. No seré madre biológica, pero es muy probable que vuelva a ser madre de otra manera. Estamos pensando opciones», ha confesado en el medio citado.