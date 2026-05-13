Vox incorpora al abogado Jesús Santorio Lorenzo a su equipo jurídico especializado en redes y derecho al honor

En un movimiento destinado a reforzar su blindaje frente a las crecientes campañas de acoso digital y mediático, fuentes de este diario han podido confirmar la incorporación del abogado Jesús Santorio Lorenzo como colaborador jurídico especializado en redes sociales y derecho al honor.

El letrado, ampliamente conocido en el ámbito digital bajo el perfil de X @SrLiberal —donde supera los 163.000 seguidores—, aportará su contrastada experiencia en litigios contra el doxxing, el acoso organizado y las estrategias de descrédito coordinadas. Su objetivo será combatir las operaciones que, según la formación, pretenden deslegitimar y hostigar a sus miembros, cargos y simpatizantes.

Jesús Santorio Lorenzo saltó a la fama en las redes por su crítica constante a las políticas del Gobierno de coalición. Sin embargo, esa misma visibilidad le ha convertido en objetivo recurrente de ataques personales.

En junio de 2025, el abogado interpuso una querella contra el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión y su medio digital (Canal Red y Diario Red) por una campaña de doxxing que reveló públicamente su identidad real, tildándolo de “abogado fascista que se esconde tras la cuenta @SrLiberal”.

La publicación provocó una oleada de acoso que, según el propio Santorio, le obligó a cambiar de teléfono, modificar sus rutinas laborales e incluso replantear aspectos de su vida cotidiana.

Un juzgado de Móstoles abrió diligencias previas por presuntos delitos de revelación de secretos, incitación al odio, discriminación ideológica, acoso digital y asociación ilícita.

El procedimiento sigue abierto y ha sido señalado por muchos como un hito en la lucha judicial contra el ciberacoso ideológico al conseguir que todo un Ex Vicepresidente del Gobierno como Pablo Iglesias Turrión sea objeto de investigación.

A raíz de este caso, Santorio Lorenzo ha impulsado múltiples procesos penales y civiles contra sus acosadores y se ha especializado en la protección del derecho al honor y a la propia imagen de perfiles públicos en redes sociales y en el ámbito político.

Paralelamente, el abogado ha llevado otro frente judicial de gran resonancia: la defensa de uno de los investigados en el caso de la “Piñata de Ferraz”. En este procedimiento, derivado de las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz la noche de fin de año de 2023, Santorio representa a un ciudadano investigado por la piñata que representaba al presidente Pedro Sánchez.

Ha solicitado el sobreseimiento de las diligencias, defendiendo que se trató de una manifestación festiva de crítica política y no de un acto de incitación a la violencia. El propio Sánchez presentó una declaración escrita ante la jueza en la que calificaba los hechos como “una manifestación brutal de odio” e “insinuaciones homicidas”.

Con su incorporación a Vox, el letrado madrileño da un paso más en su compromiso público. Según fuentes consultadas , su labor se centrará en asesorar y coordinar acciones legales contra las campañas orquestadas en plataformas digitales y medios afines que buscan generar descrédito sistemático contra el partido, difamaciones y calumnias.

Esta incorporación refuerza la estrategia de Vox de protección jurídica integral en el entorno digital, en un momento en el que las redes se han consolidado como un frente político y judicial decisivo.