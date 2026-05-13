Así quedan los carteles de la feria taurina de Hogueras en Alicante: Manzanares, Morante, Roca Rey…
Jose María Manzanares torea el 20 de junio y vuelve el día de San Juan con toros de Victorino Martín
La Feria Taurina de las Hogueras de San Juan, en Alicante, constará con un total de 10 festejos entre el 19 y el 27 de junio
Un total de 10 festejos conforman el cartel de la feria taurina de las Hogueras de San Juan, en Alicante, entre los días 19 y 27 de junio. Los carteles de la citada feria han sido presentados este miércoles en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Si bien los citados festejos arrancan el viernes, 19 de junio, con una novillada, la primera de las corridas se celebrará el sábado, día 20. Se trata de un cartel que conforman José María Manzanares, Morante de la Puebla y Roca Rey.
José María Manzanares participará también en una corrida con toros de Victorinos Martín. Será el día 24, festividad de San Juan. En esa fecha, compartirán cartel con Manzanares, El Cid y Manuel Escribano. En total, la feria la conforman cinco corridas de toros, una corrida de rejoneadores, dos novilladas, una de erales y un concurso de recortadores y suelta de vacas.
Será la primera ocasión en que José María Manzanares afrontará una corrida con toros de Victorino Martín en terna y en Alicante, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante. Si bien, en el año 2013 ya lidió una res de esta misma ganadería en Sevilla. Ese día, estoqueó seis toros en solitario. Ese cartel lo completan El Cid, que vuelve a Alicante tras una ausencia de varios años. Y Manuel Escribano.
Estos son los carteles de todos los festejos taurinos de feria de las Hogueras de San Juan, en Alicante.
- Viernes, 19 de junio. Novillos de Talavante. Mario Vilau, Olga Casado, Javier Cuartero.
- Sábado. 20 de junio. Toros de Álvaro Núñez. José María Manzanares, Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey.
- Domingo. 21 de junio. Toros de Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto. Víctor Fernández, Samuel Navalón, Marco Pérez.
- Lunes. 22 de junio. Toros Victoriano del Río-Toros de Cortes. Borja Jiménez, David de Miranda y Tomás Rufo.
- Martes. 23 de junio. Toros de Santiago Domecq Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Juan Ortega.
- Miércoles. 24 de junio. Toros de Victorino Martín. El Cid, José María Manzanares, Manuel Escribano.
- Jueves. 25 de junio. Erales de Daniel Ramos. Jaime Torija (Escuela Taurina de Guadalajara); Javier Fernández (Ciudad Real); Julio Aparicio (Escuela Taurina El Juli); Pablo Galván (Alicante); Óscar Campos (Escuela Taurina El Yiyo), Ángel Plaza (Toledo).
- Viernes. 26 de junio. Novillada sin picadores. Reses de Alcurrucén. Israel Guirao (Escuela Taurina de Valencia); Cristóbal Granero (Escuela Taurina de Alicante); Rodrigo Villalón (Escuela Taurina Alicante).
- Sábado. 27 de junio. Toros de Fermín Bohórquez. Andy Cartagena, Diago Ventura, Duarte Fernandes
- Sábado. 27 de junio. 23 horas. Concurso de recortadores y suelta de vacas.