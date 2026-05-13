Así quedan los carteles de la feria taurina de Hogueras en Alicante: Manzanares, Morante, Roca Rey…

Un total de 10 festejos conforman el cartel de la feria taurina de las Hogueras de San Juan, en Alicante, entre los días 19 y 27 de junio. Los carteles de la citada feria han sido presentados este miércoles en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Si bien los citados festejos arrancan el viernes, 19 de junio, con una novillada, la primera de las corridas se celebrará el sábado, día 20. Se trata de un cartel que conforman José María Manzanares, Morante de la Puebla y Roca Rey.

José María Manzanares participará también en una corrida con toros de Victorinos Martín. Será el día 24, festividad de San Juan. En esa fecha, compartirán cartel con Manzanares, El Cid y Manuel Escribano. En total, la feria la conforman cinco corridas de toros, una corrida de rejoneadores, dos novilladas, una de erales y un concurso de recortadores y suelta de vacas.

Será la primera ocasión en que José María Manzanares afrontará una corrida con toros de Victorino Martín en terna y en Alicante, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante. Si bien, en el año 2013 ya lidió una res de esta misma ganadería en Sevilla. Ese día, estoqueó seis toros en solitario. Ese cartel lo completan El Cid, que vuelve a Alicante tras una ausencia de varios años. Y Manuel Escribano.

Estos son los carteles de todos los festejos taurinos de feria de las Hogueras de San Juan, en Alicante.