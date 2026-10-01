Rodrigo De Paul, emocionado con Tini Stoessel tras cantar con Lali

Tini Stoessel vivió el pasado sábado una de las noches más especiales de su carrera. La cantante se subió por sorpresa al escenario del estadio de River Plate, en Buenos Aires, durante el tercer concierto de Lali Espósito y lo hizo ante más de 80.000 personas. Horas después compartió en Instagram fotos y vídeos de ese momento junto a un mensaje de lo más emotivo: «Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí». Entre los miles de comentarios que recibió la publicación hubo uno de ellos que no pasó desapercibido: el de Rodrigo de Paul, su pareja sentimental. El exjugador del Atlético de Madrid, con quien se casará en diciembre, le dijo que estaba orgulloso de poder acompañarla, que siempre brilla y que se lo merece todo. Y remató con un «te amo mucho» que demuestra que el futbolista es su gran apoyo en uno de sus momentos más delicados.

Tini y Lali, la rivalidad que nunca existió

No era un concierto cualquiera, sino una noche que muchos fans llevaban años esperando. Era la primera vez que Tini y Lali compartían escenario en River, y lo celebraban por todo lo alto. Juntas interpretaron Like a Virgin, de Madonna, en un momento al que también se sumó Marilina Bertoldi. Las dos son las grandes divas del pop argentino y durante años sus fandoms se encargaron de alimentar una supuesta rivalidad que se vivía más en redes que entre ellas. Las artistas lo dejaron claro sobre el escenario y después en sus perfiles. Tini recordó que, poco antes de sus primeros conciertos con Violetta, la serie de Disney Channel que arrasó también en España, Lali a quien muchos conocemos por Sky Rojo, le dedicó palabras de respeto y admiración por su valentía.

El conflicto con su padre, todavía sin resolver

El reencuentro llega, además, en plena tormenta familiar. Este verano, la cantante puso fin a la relación profesional con su padre, Alejandro Stoessel, que fue su representante durante 15 años, y encargó una auditoría sobre su patrimonio. Es una situación que a muchos nos ha recordado al caso de Britney Spears. Desde entonces, Tini ha eliminado de sus conciertos sus canciones Pa y Ángel, dos canciones vinculadas a él, y en Bogotá llegó a confesar ante su público: «Es evidente que me están acompañando en un duelo».

A día de hoy, padre e hija siguen sin firmar ningún acuerdo. El entorno de Alejandro asegura que él aceptó las condiciones hace un mes y que son los abogados de Tini quienes no han respondido, mientras que otras voces apuntan a que la artista estaría dispuesta a ir a los tribunales si no hay entendimiento.

Así lo ha contado Ángel de Brito en LAM, el programa de América TV que sigue de cerca cada paso de este conflicto familiar. Ahora queda saber si consiguen cerrar este capítulo antes de la boda.