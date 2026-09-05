¿El padre de Tini le ha hecho ‘un Britney Spears’? Analizamos la situación de ambas

El nombre de Britney Spears ha vuelto a sonar estos días, aunque no por ella misma. La polémica familiar que atraviesa Tini Stoessel con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, ha hecho que muchos fans pensemos en la cantante estadounidense al saber de esta polémica. La comparación no es casual: ambas empezaron su carrera artística siendo prácticamente niñas y, además, ambas lo hicieron de la mano de Disney. Britney Spears se dio a conocer con solo 11 años como una de las integrantes de The All New Mickey Mouse Club, el mismo programa que lanzó también a Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling al estrellato cuando eran apenas unos niños. Tini Stoessel, por su parte, saltó a la fama de adolescente protagonizando Violetta, la exitosa producción de Disney Channel Latinoamérica que llegó a todo el planeta gracias a sus canciones y sus giras, un fenómeno que en Happy FM vivimos muy de cerca. En ambos casos, esa fama temprana llevó a que fueran sus padres quienes, desde el principio, gestionaran el dinero generado por sus respectivas carreras y, pasados los años, haya provocado problemas.

El escándalo de Tini: 15 años sin acceso a su propio dinero

En el verano de 2026 se conocía gracias a los medios argentinos que Tini Stoessel, tras romper su relación profesional con su padre después de 15 años como su representante, encargó una auditoría sobre su propio patrimonio antes de casarse con su futuro marido. El resultado, desde luego, no era el que ella esperaba. La artista descubrió que no tenía control directo sobre buena parte de las sociedades y cuentas vinculadas a su carrera, siendo Alejandro Stoessel (su padre) el socio principal o responsable habilitado para tomar decisiones dentro de esa estructura empresarial. El conflicto se habría destapado cuando Tini manifestó su intención de comprar una vivienda en Miami para estar cerca de su futuro marido, el futbolista Rodrigo De Paul, y se topó con la negativa de su padre. Aunque ninguna de las partes ha hablado, medios argentinos aseguran que la versión de Alejandro es que todo se está arreglando y que pronto ella tendrá el control de sus empresas y fortuna.

Britney Spears y su tutela de 13 años

El caso de Britney Spears y el control de su padre se nos ha venido a la cabeza a muchos, pero tiene diferencias. En 2008, tras sufrir varias crisis en las que golpeó a periodistas y hasta se rapó la cabeza, un tribunal de California otorgó a su padre, Jamie Spears, la tutela legal completa sobre su vida personal y su patrimonio, valorado entonces en más de 50 millones de dólares.

Aquello no fue un acuerdo entre padre e hija —lo que se supone que ocurre con Tini y Alejandro—, sino que es un recurso legal que se impone cuando un juez se encuentra con problemas relacionados con personas ancianas o que por algún motivo no están en plenas capacidades. Britney, pese a su juventud, estaba claro que no estaba en buen momento.

Las medidas fueron tan extremas que la cantante tenía que pedir permiso hasta para hacer compras relativamente pequeñas, motivo por el que comenzó una pelea judicial en el año 2018 para librarse de esta tutela, aunque no lo consiguió hasta el año 2021.

Muchos seguro que recuerdan el famoso lema #FreeBritney, que sus millones de fans utilizaban para apoyar a la artista. El control era tan grande por parte de Jamie Spears y su entorno, que hasta llegaron a obligarla a llevar un DIU anticonceptivo, a medicarse en contra de su voluntad y hasta le prohibieron casarse o tener más hijos durante años, algo que Britney desveló ante un tribunal en el año 2021 antes de conseguir su ‘libertad’.

Pese a la alegría, lo cierto es que Britney no parece haber conseguido su estabilidad y cada cierto tiempo protagoniza imágenes que preocupan a sus fans. Recordados son sus polémicos bailes imitando a Shakira con unos cuchillos que parecían peligrosos o momentos de lo más extraños con ella apareciendo en Instagram desde el baño de un restaurante para bailar de forma sexy o criticar al hombre con el que estaba teniendo una cita.

La situación de Tini es menos complicada, al menos por ahora

Tini Stoessel no ha llegado a ese extremo, pero lo cierto es que se trata de una persona adulta que en diciembre se casará con su prometido, una estrella del fútbol mundial, y que se ha encontrado con el problema de que no puede comprarse una casa con su propio dinero para vivir con él. Todo esto después de ser una estrella en todo el planeta gracias a Disney y a ser una de las cantantes latinas con más éxito de la última década.

Ambas son artistas que, tras años de éxito, descubrieron que no controlaban directamente el dinero que ellas mismas habían generado, con sus padres como principales beneficiarios de esa gestión. Ahora queda saber si Tini consigue solucionarlo sin grandes escándalos y sin que le afecte emocionalmente.