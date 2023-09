La vida de Britney Spears sigue dando mucho que hablar debido a sus comportamientos que hacen preocupar a sus seguidores y más cercanos por unos bailes con dos cuchillos en las manos. Este momento viral en redes sociales ya se ha convertido en todo un problema que le ha costado una visita de la Policía a su propia casa.

Es cierto que las redes de la artista están llenas de vídeos con este tipo de bailes, todos en su casa, con sus mascotas presentes y sin ningún tipo de iluminación o realización profesional. Se trata de unos movimientos por los que muchos han empezado a pensar que la estabilidad emocional de la cantante no podría estar pasando por su mejor momento, algo que ella niega en todo momento.

El baile con cuchillos, que dijo que estaba inspirado en Shakira, ha levantando mucha polémica por los peligrosos movimientos, en caso de tratarse de unos cuchillos de verdad, ha preocupado. Hay que sumar que, aunque dijo que eran decoración de Halloween, después apareció en unas imágenes con el brazo vendado, para añadir más confusión.

Es por eso que un agente del grupo especializado en evaluaciones mentales de Los Ángeles acudió a su casa para comprobar que todo estaba bien. Ha sido el portal TMZ el que ha publicado esta información, en la que se asegura que fueron personas de su equipo de seguridad los que atendieron al agente.

Según lo publicado, le dijeron que se encontraba perfectamente y dejaron claro que la cantante de Baby one more time no quería hablar con él. Pese a no poder verla en personas, tomó como buenas las explicaciones que le dieron y decidió marcharse sin realizar ningún tipo de informe sobre su salud.

Después de esta inesperada visita, que no sentó nada bien a Britney, sus abogados decidieron ponerse en contacto con la comisaría para recibir explicaciones del motivo por el que acudieron. Según el citado medio, los agentes acudieron tras la llamada de una persona realmente cercana a ella habría pedido la intervención.

Pensando en que podría tratarse de llamadas realizadas por fans, la cantante quiso pedir calma, de nuevo, en una publicación en redes sociales: «Nadie necesita preocuparse ni mucho menos llamar a la policía. Solo estoy intentando imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira», refiriéndose a su reciente actuación en los MTV VMA.