Britney Spears vuelve a preocupar a sus fans con un peligroso baile con cuchillos

Britney Spears vuelve a estar en el ojo del huracán. La cantante de 41 años acostumbra a publicar en sus redes sociales videos en los que aparece bailando y practicando diversas coreografías en el salón de su casa. Pero, ha sido precisamente el video que acaba de publicar en su cuenta de Instagram el que ha causado una enorme controversia.

Con cuchillos en mano, Spears se ha puesto a bailar frente a la cámara. Una situación que ha alarmado por completo a sus más de 42 millones de fans y que ha llevado a la intérprete de Toxic ha aclarar que no estaba bailando con cuchillos de verdad.

«¡Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos! ¡No te preocupes que no son cuchillos de verdad! Halloween es pronto», escribió junto al video. Sin embargo, la publicación se inundó de tantas críticas y advertencias, que la artista terminó desactivando los comentarios. Varios medios de comunicación citan que el gusto de Britney Spears por los cuchillos no es nada nuevo.

De hecho, TMZ informa que la familia de la cantante siempre ha intentado mantener este tipo de armas alejadas de ella para que no termine haciéndose daño. Asimismo, también explican que, tras haber sido forzada a internarse en diversos centros de salud mental, la artista utiliza estos utensilios para protegerse.

Además, guardaría cuchillos «por toda la casa, incluida su habitación» con el objetivo de garantizar su seguridad. Ante el drama generado, Spears ha optado por hacer oídos sordos y seguir publicando contenido en sus redes sociales como si nada hubiera ocurrido. Su siguiente video bailando ha llegado y, para esta ocasión, ha obviado los cuchillos.

