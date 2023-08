Un nuevo golpe para la estabilidad de Britney Spears: se separa tras 14 meses de matrimonio

No corren buenos tiempos para los seguidores de Britney Spears, quienes siempre han estado muy preocupados y pendientes de ella. La reina del pop ha protagonizado una noticia que pone en peligro la estabilidad que había conseguido en los últimos meses: tras un breve matrimonio, ha decidido separarse y comenzar una nueva aventura emocional. Todo lo que hace genera mucha repercusión, sobre todo porque parte de su entorno le acusa de no estar capacitada para tomar sus propias decisiones.

Britney Spears consiguió los permisos necesarios para actuar como considerara oportuno en cada momento, por eso se casó con Sam Asghari después de siete años de relación. Sus fans estaban emocionados y pensaban que la artista por fin había conseguido encontrar a su media naranja. Sin embargo, todo ha sido un breve espejismo porque el matrimonio ha durado poco más de un año. ¿Qué ha pasado y por qué ha acabado esta historia de amor de una forma tan repentina?

Britney Spears sonriendo en un evento / Gtres

Hay muchos rumores encima de la mesa, pero fuentes americanas aseguran que todo ha sucedido después de una acalorada discusión. Sam Asghari supuestamente ha acusado a la artista de serle infiel, quien ha estallado negando todo y creando un momento bastante tenso. Todo esto ha pasado hace una semana y poco a poco va viendo la luz informaciones que van esclareciendo los hechos.

Sam Asghari ha abandonado el domicilio familiar

La estabilidad de Britney Spears siempre ha estado en boca de todos y durante mucho tiempo no podía hacer nada sin pedir el permiso pertinente. Sus fans se lanzaron a las redes sociales y le explicaron que no estaba sola, que podía pedir ayuda haciendo una serie de señales. Como buena estrella que es, la leyenda ha ido creciendo con el paso de los años. No son pocos los que consideran que Britney estaba supeditada a la voluntad de su padre.

Todo cambió cuando conoció a su último marido, consiguió casarse con él y todo iba bien hasta que una famosa publicación estadounidense ha anunciado esta noticia. Fuentes cercanas aseguran que la ya expareja tiene «diferencias irreconciliables», por eso el entrenador personal ha abandonado el domicilio familiar.

Britney Spears durante sus últimas vacaciones

La revista People, que hace poco confirmó la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, asegura que la ruptura está contrastada por «múltiples fuentes». Este medio cita la fecha oficial de la separación el 28 de julio de 2023.

Britney Spears llevaba un tiempo en crisis

Esta noticia, a pesar de que ha sorprendido a todos los seguidores de Britney Spears, lleva un tiempo circulando por las redes sociales. Muchos se han dado cuenta de detalles que insinuaban que algo estaba pasando, por ejemplo la cantante se quitó el anillo de casada durante sus últimas apariciones. En marzo de este mismo año varios medios publicaron que estaban en crisis, pero el representante de Sam Asghari lo negó.

Lo que sí es cierto es que Sam ha ayudado a la artista a solucionar sus problemas y a luchar contra su padre. La revista citada anteriormente habló con un testigo que se pronunció en este sentido. «Sam ha sido el pedestal de Britney durante años. Se asegura de que ella coma bien y haga ejercicio», aseguro. «Ella se apoya en él para todo. Él trabaja y también tiene su propia vida, pero está todo lo que puede al lado de su mujer».