¿Qué le ha pasado a Britney Spears para preocupar a su entorno? «No está nada bien»

La vida privada de Britney Spears y su estado mental siguen preocupando, especialmente después de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales que ha llamado la atención y se ha convertido en viral. Hay que recordar que la artista vivió durante 13 años bajo la tutela de su padre Jamie, algo que un juez le impuso para evitar que cometiese errores con sus finanzas y en el cuidado de sus hijos. Tras muchas disputas judiciales, en el año 2021 se pudo librar de ella, pero no fue hasta 2024 cuando el proceso legal finalizó.

Hay que recordar que la cantante ha tenido serios problemas de salud mental, lo que hicieron que su padre tuviese que supervisar casi cualquier decisión que tomaba en su vida, por pequeña que fuese. Podía parecer que esa liberación fuese un paso más para la estabilidad de Britney, pero desde hace años nos tiene acostumbrados a protagonizar algunos momentos preocupantes, especialmente por sus apariciones en redes sociales.

El más llamativo hasta ahora ocurrió en 2023, cuando trató de imitar una coreografía de Shakira ante sus seguidores. Nadie duda de su talento para el baile, pero en el vídeo aparecía con lo que parecían dos cuchillos, llegando incluso a caerse de sus manos, provocando lo que parecía un peligroso momento. Ante el revuelo, Britney quiso aclarar que se trataba de cuchillos de juguete, alegando que formaban parte de los disfraces de Halloween.

Después de este tipo de momentos, algunos fans pidieron ayuda a la Policía, que llegando a acudir agentes a su casa para confirmar que todo estaba en orden. Este suceso ocurrió días después del baile con los supuestos cuchillos, algo que la irritó especialmente y que le hizo pedir que la gente no se metiese en sus asuntos.

Hace apenas unos días la artista ha vuelto a protagonizar un vídeo muy llamativo. Esta vez aparece en lo que parece el baño de un restaurante y realiza un sensual baile en ropa interior, pudiendo ser descubierta en cualquier momento por otro cliente.

Tal y como explica ella mismo, se encontraba teniendo una cita, pero la velada no estaba saliendo nada bien, por eso decidió acudir al baño y desconectar durante un rato del momento. «Cena de sushi, ¡pero tengo mi propia fiesta de chicas en el baño! El tipo estuvo absolutamente horrible», así calificaba a su compañero de noche, que no sale muy bien parado.

El entorno de Britney Spears, muy preocupado tras estas imágenes

Ha sido el periódico británico Daily Mail el que ha podido hablar con gente de su entorno, dejando claro que están muy pendientes de su estado emocional. «Está teniendo un episodio en este momento, y vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años», dice al tabloide.

«Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez, y aunque se vigila, no van a hacer ningún tipo de intervención», explica. El miedo a lo que pueda pasar está presente y espera que la cantante no haga nada que pueda poner su seguridad o la de sus hijos en peligro: «Estamos preocupados. No está nada bien y sus amigos y familiares están aterrados por su futuro».