El polémico baile de Britney Spears dispara las ventas de la tienda en la que compró los cuchillos

El vídeo de Britney Spears bailando con dos cuchillos, en el que supuestamente imitaba a Shakira en su actuación de los MTV VMAS, sigue dando mucho que hablar pasados unos días. Lo que nadie esperaba es que la tienda en la que alquiló los cuchillos de atrezzo haya notado las consecuencias.

Estos falsos cuchillos dijo que los consiguió en la tienda Hand Prop de Los Ángeles, un establecimiento especializo en la decoración y materiales para rodajes de todo tipo. Tal y como se puede ver en su página web, se trata del lugar perfecto para encontrar muebles de todo tipos, vestuario de casi cualquier época e incluso armas, aunque todas son ‘de mentira’ y no están pensadas para herir a nadie, de ahí que la cantante haya asegurado que los había conseguido en el citado establecimiento.

Este lugar estaba esperando con ganas la llegada de la época de Halloween, donde consiguen gran parte de sus ingresos con el alquiler de disfraces y todo tipo de material para decorar fiestas y casas. Esta vez lo esperaban con más necesidad que en otras ocasiones, ya que su situación no era la mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)

Según han explicado al portal TMZ, uno de los más importantes del mundo en información sobre famosos, se encuentran al borde de la quiebra. Su público potencial es el mundo de los actores y los estudios de la zona, que hasta hace solo unos días vivían una larga huelga que han mantenido el negocio parada por completo y sin apenas facturación.

Esta inesperada promoción de Britney Spears ha supuesto su salvación gracias a que el público general ha conocido un lugar que solo unos pocos tenían localizado. Desde que la artista les mencionase las ventas por internet han crecido de forma espectacular, siendo los cuchillos que ella utilizó en el polémico vídeo los que han subido un 50 % en su alquiler.

Esto repunte les ha salvado de un momento muy delicado en sus finanzas, por lo que esperan poder aguantar hasta que el ritmo de los rodajes en Hollywood se recupere. Como agradecimiento, ahora utilizan en sus redes sociales canciones de Britney Spears para promocionar sus productos a los miles de seguidores que llegan cada día en su búsqueda gracias a ella.

Britney Spears carga contra las autoridades

La aparición de la Policía en su casa tras recibir la llamada de alguien preocupado por su estado no ha sentado nada bien a la intérprete de Baby one more time, algo que ha dejado claro en sus redes sociales.

Muy enfadada, asegura en Instagram que es «inaceptable que unos fans al azar le digan algo a la policía y estos vengan a mi casa sin ninguna justificación. ¿Puedo yo también llamar y hacer que otros se sientan amenazados en sus casas?».

Según su versión, los agentes acudieron a su casa «y dijeron que no se irían hasta hablar conmigo, ya que la gente les había hablado durante 4 minutos de mis cuchillos». Para finalizar, ha dejado claro que se ha sentido «acosada» en su propia casa y que habría que revisar el poder que tienen las autoridades en este tipo de casos.