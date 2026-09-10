Un independentista agrede violentamente a un concejal de Vox en Barcelona por poner una carpa informativa

Un radical independentista agredió este miércoles al concejal de Vox en San Cugat del Vallés (Barcelona), Jordi Guirado, mientras el edil atendía a los vecinos en una carpa informativa instalada en plena calle Francesc Macià.

El ataque fue de tal intensidad que Guirado tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital. Los Mossos d’Esquadra detuvieron al agresor en el mismo lugar de los hechos.

El incidente se produjo durante una de las jornadas habituales de atención ciudadana que el grupo municipal de Vox celebra en el municipio. Según ha denunciado la formación, el individuo irrumpió contra la mesa informativa y se lanzó contra el concejal, generando momentos de máxima tensión hasta que llegó la Policía Local.

Este hecho se enmarca en una violencia reiterada contra los cargos de Vox y simpatizantes durante carpas informativas y mitines. El hecho de mayor gravedad se vivió el pasado mayo, cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y líder en Cataluña, denunció amenazas de muerte por denunciar la expansión del islamismo.

Vox: «No nos van a amedrentar»

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Cugat, Marcos Rodríguez, ha cargado con dureza contra la agresión a su compañero, y ha advertido que «no nos van a acobardar». El grupo municipal ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales oportunas para que la agresión no quede impune y ha reafirmado su compromiso con el orden, la seguridad y la convivencia en las calles.

«No vamos a dar ni un solo paso atrás en la defensa de los vecinos de Sant Cugat y no lograrán amedrentar a Vox bajo ninguna circunstancia. Seguiremos a pie de calle, dando la cara y defendiendo la libertad en cada rincón del municipio», ha señalado este jueves en rueda de prensa.

Desde Vox han agradecido la «rápida y decidida» intervención de la Policía Local de Sant Cugat, que neutralizó la amenaza de forma inmediata, y de los Mossos d’Esquadra, que procedieron a la detención del agresor y a su traslado a dependencias policiales. También han reconocido la actuación de los servicios médicos de urgencia, que asistieron a Guirado tras el ataque.